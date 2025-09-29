A- A+

PARCERIA Liniker e Priscila Senna anunciam lançamento do clipe da música "Pote de Ouro" Pernambucana participou do show de um ano do álbum "Caju", durante o Festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro

Liniker e Priscila Senna estarão juntas em um clipe inédito. O anúncio ocorreu no último domingo (28), durante o Festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro.

A pernambucana foi uma das convidadas de Liniker no show em celebração ao aniversário de um ano do álbum “Caju”. Além de Senna, também subiram ao palco para cantar com a anfitriã Lulu Santos, Melly, BaianaSystem, Pabllo Vittar e Amaro Freitas

Surpreendendo o público durante a performance de “Pote de Ouro”, Liniker avisou ao público que a música com Priscila ganhará clipe. O vídeo foi gravado em São Paulo e está previsto para estrear no dia 6 de outubro.



“Foi uma emoção imensa participar desse projeto ao lado de Liniker, uma artista tão grandiosa que neste momento está no Grammy com sete indicações. Estar com ela no palco já foi inesquecível, e agora dividir também esse clipe é motivo de muita felicidade para mim e para o meu público. É um presente celebrar o primeiro ano do ‘Caju’ com uma novidade dessa dimensão”, declarou Priscila Senna, por meio de sua assessoria de imprensa.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também