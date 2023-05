Linn da Quebrada interpreta Lili, uma atriz iniciante, em Cine Holliúdy

A- A+

A cantora, multiartista e ex-BBB Linn da Quebrada dá o ar da graça no próximo episódio de Cine Holliúdy, previsto para ir ao ar nesta quinta-feira (25), na TV Globo. A artista interpretará o papel de Lilibeth (Lili para os íntimos), uma atriz iniciante que chega no município de Pitombas montada em um triciclo "estribado".



A aspirante a atriz chega na cidade em busca de uma chance de atuar no cinema, justo quando Francis (Edmilson Filho) e Munízio (Haroldo Guimarães) estavam em busca uma nova protagonista para seus filmes.

A procura pela protagonista dos filmes surge quando Rosalinda (Larissa Goes) resolve se afastar do marido enquanto o cinemista não desfizer o pacto com o Diabo (Alexandre Borges). Ela está irredutível em gravar enquanto persistir o pacto, o que faz a coincidência da chegada de Lili acender a desconfiança sobre ela ser enviada do capeta.

‘Cine Holliúdy’

Série criada e escrita por Claudio Paiva e Marcio Wilson, baseada no longa-metragem homônimo escrito e dirigido por Halder Gomes e coproduzido pela Globo Filmes. A terceira temporada é escrita por Marcio Wilson com Péricles de Barros, Gabriela Amaral e Angélica Lopes, e colaboração de Marcelo Magano. A direção artística é de Patricia Pedrosa com direção de Halder Gomes e Renata Porto. A produção é de Erika da Matta e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

