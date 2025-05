A- A+

Famosos Linn da Quebrada levou "chacoalhão" de Fernanda Montenegro durante período em reabilitação; entenda Cantora que participou do "BBB" falou sobre o assunto no "Fantástico" deste domingo (12)

Enquanto esteve internada no ano passado, se recuperando do vício em drogas, Linn da Quebrada recebeu uma mensagem que lhe tocou de maneira especial. Era Fernanda Montenegro, atriz de 95 anos, com quem ela havia contracenado no filme "Vitória".

Conforme revelou ao "Fantástico" deste domingo (11), Fernanda mandou um áudio para Linn para incentivá-la na luta contra a dependência.

"Acorda, Lina", disse a atriz na mensagem. "Acorda e canta, tá?", recomendava.

Linn, inclusive, postou a mensagem de Fernanda em suas redes sociais. Confira:

Apoio e mobilização nas redes sociais

Além de Fernanda Montenegro, diversas figuras públicas e fãs se manifestaram nas redes sociais em solidariedade à cantora e atriz.

A deputada Erika Hilton fez questão de ressaltar a importância de Lina para a comunidade LGBTQIA+ e reforçou a necessidade de se tratar temas como depressão e dependência química com responsabilidade.

"Lina, que tanto inspirou nossa comunidade, a música, a arte e debates importantes deste país, precisa agora da nossa solidariedade e amor", escreveu a parlamentar.

A cantora Majur também repudiou as informações tendenciosas divulgadas sobre a artista e expressou seu carinho:

"Tudo passa e tudo se renova! Nada é definitivo a menos que escolhamos. Tô contigo em todos os recomeços!".

