Linn da Quebrada recebe apoio de famosos após internação; confira

A atriz Fernanda Paes Leme e a cantora Majur foram algumas das famosas que manifestaram seu apoio a ex-BBB, atriz e cantora Linn da Quebrada , de 34 anos, que voltou a dar uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde.

Dessa vez, Linn enfrenta problemas por "abuso de substâncias" e "agravamento da depressão", segundo a assessoria da artista.

"Que Lina fique bem. Toda força pra ela se recuperar e seguir brilhando!", escreveu Fernanda no X.

Já Majur, postou uma sequência de imagens no Instagram com um longo texto e escreveu na legenda:

"Saúde meu amor! Tudo passa e tudo se renova! Nada é definitivo a menos que escolhamos. Eu escolho te amar em todas as circunstâncias. Fica bem, se cuida! Muita força Lina. Te amo. Tô contigo em todos os recomeços!".

O estilista Hisan Silva também manifestou o seu apoio à Linn no X:

"Eu já trabalhei com Lina duas vezes e uma coisa sobre Linn da Quebrada: ela é uma das melhores artistas que existe nesse país, ela é foda. É um momento de desejar boas energias e torcer por uma recuperação gloriosa"

A cantora Pepita postou a hashtag #ForçaLinn com o seguinte texto:

"A podridão humana transforma vulnerabilidade em espetáculo por alguns likes, mas nada apaga a grandeza de Linn da Quebrada. Sua história, sua arte e sua força vão muito além desse momento. Que ela renasça ainda mais forte, cercada de amor e respeito".

"Linn é uma pessoa extremamente importante para nossa comunidade e merece todo o nosso apoio e, sobretudo, respeito. Tenha certeza de que isso tudo vai passar!!", escreveu a cantora Danny Bond.

Segundo sua assessoria, Linn da Quebrada está recebendo toda “a ajuda e tratamento no momento delicado”. Ela está afastada de todas as suas atividades. Em nota, a assessoria afirma ainda que a cantora e ex-BBB teve um agravamento do quadro de depressão, resultando no abuso de substâncias.

Leia a nota completa abaixo:

“A assessoria informa que, neste momento, a artista Linn da Quebrada está se afastando temporariamente de suas atividades profissionais para focar em sua saúde e bem-estar. Recentemente, ela tem enfrentado desafios relacionados à saúde mental, o que resultou no abuso de substâncias e no agravamento da depressão”, diz o texto.

“Durante esse período, Linn está recebendo o apoio necessário de pessoas próximas, de sua equipe e de profissionais especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento. Pedimos a todos, especialmente aos fãs e à imprensa, que respeitem sua privacidade e ofereçam o espaço necessário para que ela possa se dedicar totalmente a esse processo. Agradecemos o carinho, a compreensão e o apoio”, finaliza a equipe.

Enquanto ela se recupera, a atuação de Lina pode ser conferida no filme "Vitória, em cartaz nos cinemas, ao lado de Fernanda Montenegro.

