Linn da Quebrada volta a se internar para cuidar da saúde mental

A cantora Linn da Quebrada, de 34 anos, pausou a carreira temporariamente para se cuidar. O afastamento da artista se dá em meio às divulgações do filme "Vitória", em que Linn contracena com Fernanda Montenegro, como uma vizinha da protagonista. Mesmo elogiada pela crítica, a ex-participante do "Big Brother Brasil 22" ainda não tinha dado entrevistas sobre o longa. A informação da internação é da colunista Fábia de Oliveira, do site Metrópoles.

"Durante esse período, Linn está recebendo o apoio necessário de pessoas próximas, de sua equipe e de profissionais especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento. Pedimos a todos, especialmente aos fãs e à imprensa, que respeitem sua privacidade e ofereçam o espaço necessário para que ela possa se dedicar totalmente a esse processo. Agradecemos o carinho, a compreensão e o apoio", diz nota da equipe de Linn da Quebrada.





Internação em 2024

Em junho do ano passado, Linn da Quebrada foi internada para tratar depressão e publicou um vídeo nas redes sociais para falar do processo.

"Estou aqui para dizer que estou ótima. Estou fazendo o que eu sinto que é o melhor pra mim nesse momento. Tratando de uma depressão. Tratando de um momento que eu percebi que eu precisava cuidar da minha saúde mental pra poder voltar pra vocês da melhor maneira possível, para poder voltar a trabalhar com mais consciência de quem eu sou, mais consciência de quem eu gostaria de ser nesse momento", disse a cantora na época.

