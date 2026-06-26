A- A+

Música Lionel Richie adia shows desta semana após susto com a saúde "Nos desculpamos por qualquer inconveniência que isso tenha causado aos fãs que tinham ingressos. Novas datas serão anunciadas em breve", afirmou a equipe do artista

Depois de se sentir mal e deixar o palco no último dia 24, Lionel Richie, agora, adiou as duas próximas apresentações da turnê ao lado do Earth, Wind & Fire, que aconteceriam esta semana nas cidades de Chicago e Columbus, nos Estados Unidos.

Os shows estavam marcados para os dias 26 e 27 de junho e foram remarcados após Richie receber conselho de médicos. "Ele e o Earth, Wind & Fire retornarão ao palco na terça-feira, 30, em Pittsburgh. Lionel está de coração partido por adiar esses shows e mal pode esperar para voltar e se apresentar para os fãs", diz comunicado oficial da equipe do músico publicado pela CNN

"Nos desculpamos por qualquer inconveniência que isso tenha causado aos fãs que tinham ingressos. Novas datas serão anunciadas em breve."

Richie teve um mal-estar no primeiro show da atual turnê, em Minnesota, enquanto tocava Dancing on the Ceiling. O cantor precisou sentar-se antes de voltar para tocar Three Times a Lady, que acabou sendo a última música da apresentação, já que ele não retornou para um bis.

Na quarta-feira, John Paris, baterista do Earth, Wind & Fire, disse que o mal-estar de Richie foi causado por desidratação.

Veja também