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famosos Lionel Richie é internado na UTI após mal estar em show nos EUA, diz site Cantor de 77 anos procurou hospital em St. Louis para realizar exames; médicos investigam possível quadro de desidratação

O cantor Lionel Richie, de 77 anos, foi internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, após passar mal durante um show no último sábado.

Segundo o site TMZ, o artista procurou por conta própria um hospital. Médicos investigam a possibilidade de uma leve desidratação.

Richie se apresentou no The Muny, em Forest Park, e, segundo testemunhas ouvidas pelo TMZ, demonstrou dificuldades no fim do espetáculo.

Durante a última música do repertório, "All Night Long", ele teria pedido que sua equipe levasse uma cadeira para que pudesse continuar cantando sentado.

Fontes disseram ao TMZ que o cantor está sendo cauteloso, e que a expectativa é que ele receba alta nesta terça-feira (1º). Até a publicação da reportagem, os representantes de Richie não haviam se manifestado.

Este é o segundo episódio de saúde envolvendo o cantor durante a atual turnê. Em junho, Richie também precisou de atendimento médico depois de um mal estar durante uma apresentação em St. Paul, em Minnesota.

Na ocasião, durante o show, o artista disse ao público que estava se sentindo "tonto" e "estranho" e interrompeu a apresentação. Ele chegou a se sentar no palco enquanto cantava "Dancing on the Ceiling".

Após deixar o palco, paramédicos o atenderam nos bastidores e o levaram de ambulância para um hospital. O atendimento foi descrito como uma medida de precaução.

Pouco depois do episódio, Richie tranquilizou os fãs e afirmou que estava bem, agradecendo pelas mensagens de apoio.

Atualmente, o cantor realiza uma turnê conjunta com o grupo Earth, Wind & Fire. A agenda oficial prevê apresentações nos Estados Unidos nas próximas semanas e um show em São Paulo, marcado para 19 de dezembro.

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