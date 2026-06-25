Lionel Richie interrompe estreia de turnê, nos EUA, após passar mal no palco: 'Tonto'
Artista precisou sentar antes de encerrar apresentação diante da plateia; série de shows está programada para passar pelo Brasil neste ano
O cantor Lionel Richie precisou interromper a apresentação de estreia da turnê "Sing a song all night long" — na noite da última quarta-feira (24), na Grand Casino Arena, em St. Paul, nos Estados Unidos — depois de sentir um mal-estar e perder o equilíbrio no palco. O artista, de 77 anos, encerrou o show mais cedo, cerca de uma hora após o início do evento.
"Quando você está se sentindo tonto, sente a bunda", brincou Richie, ao justificar para a plateia por que havia sentado num degrau no tablado para entoar "Dancing on the Ceiling", uma de suas canções mais animadas. O cantor acrescentou, na ocasião, que era a primeira vez que ele cantava tal letra daquela maneira — sem sacudir o corpo.
Na sequência, Richie se acomodou ao piano de cauda para executar "Three times a lady", uma das muitas baladas de seu repertório. Então, anunciou um surpreendente "intervalo" e deixou o palco atravessando uma gigantesca tela que exibia a palavra "LIONEL".
Os cinco músicos de sua banda permaneceram em seus lugares no palco por cerca de 15 minutos e depois saíram sem explicar nada. Enquanto isso, músicas gravadas continuaram tocando no sistema de som em volume baixo, como relatou o jornal americano "Star Tribune", de Minnesota.
Leia também
• Sambistas debatem políticas públicas para trabalhadoras na cultura
• São João movimenta mais de R$ 1 bilhão e fortalece cultura de investimentos em Pernambuco
• Cortejo Junino leva cultura popular às ruas de Paulista nesta sexta-feira (19)
Público frustrado
Frustrados pela falta de explicações, muitos espectadores deixaram o local depois que a banda abandonou o palanque. Às 22h50 — cerca de 40 minutos após Richie anunciar o intervalo —, o saxofonista Dino Soldo subiu ao palco e agradeceu ao público pela paciência.
"Infelizmente, Lionel não está se sentindo bem", anunciou o músico, que havia permanecido ao lado de Richie durante "Dancing on the ceiling". "Ele não poderá continuar. Mais informações serão divulgadas."
A banda Earth, Wind & Fire abriu a programação da noite com um show de 50 minutos. Richie, jurado do programa "American idol", deveria se apresentar por cerca de 90 minutos. Após o anúncio sobre o mal-estar de Richie, o baterista do Earth, Wind & Fire, John Paris, disse ao "Star Tribune" que não havia qualquer indício de problemas antes do show. "Ele estava um pouco desidratado", afirmou Paris, embora tenha ressaltado que não sabia qual era o estado de saúde oficial do cantor.
A próxima apresentação da turnê está marcada para sexta-feira (26), em Chicago. A série de shows está programada para passar pelo Brasil — no dia 19 de dezembro, no Nubank Parque, em São Paulo.