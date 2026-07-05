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Famoso Lionel Richie volta aos palcos e atualiza fãs sobre sua saúde após depois de ser hospitalizado O cantor compartilhou novas informações sobre seu estado de saúde após retornar aos palcos

Lionel Richie compartilhou novas informações sobre sua saúde após retornar aos palcos, depois de ter sido levado às pressas ao hospital em uma situação preocupante.

Na semana passada, o cantor foi hospitalizado após sentir tontura e apresentar dificuldade para ficar de pé em estreia de turnê nos Estados Unidos.

O artista de 77 anos se apresentava na Grand Casino Arena, em Minnesota, quando passou mal e sentiu tontura, o que o obrigou a sentar-se por um instante.

Lionel usou o Instagram para compartilhar algumas fotos e dizer aos fãs que está “bem”. Ele escreveu: “Obrigado por cada mensagem, cada palavra carinhosa e por todo o amor de vocês. Estou bem e sou grato a todos vocês. Pittsburgh e Detroit foram uma alegria absoluta. A energia, a dança, os rostos na multidão... criamos memórias reais juntos. Nos vemos em Toronto... vamos festejar a noite toda!”

Os fãs correram para comentar, e um deles escreveu: “Nós te amamos, continue indo bem.”

Outro disse: “Continuo rezando por você! Fico muito feliz em saber que você está bem!”

Um terceiro acrescentou: “Que bom que você está melhor. Muito amor e respeito.”

Já um quarto escreveu: “Muito feliz em ver esta postagem!! Grato por saber que você está bem.”

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