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Lionel Richie volta aos palcos e atualiza fãs sobre sua saúde após depois de ser hospitalizado

O cantor compartilhou novas informações sobre seu estado de saúde após retornar aos palcos

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Lionel Richie adia shows desta semana após susto com a saúdeLionel Richie adia shows desta semana após susto com a saúde - Foto: Instagram/Reprodução

Lionel Richie compartilhou novas informações sobre sua saúde após retornar aos palcos, depois de ter sido levado às pressas ao hospital em uma situação preocupante.

Na semana passada, o cantor foi hospitalizado após sentir tontura e apresentar dificuldade para ficar de pé em estreia de turnê nos Estados Unidos.

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O artista de 77 anos se apresentava na Grand Casino Arena, em Minnesota, quando passou mal e sentiu tontura, o que o obrigou a sentar-se por um instante.

Lionel usou o Instagram para compartilhar algumas fotos e dizer aos fãs que está “bem”. Ele escreveu: “Obrigado por cada mensagem, cada palavra carinhosa e por todo o amor de vocês. Estou bem e sou grato a todos vocês. Pittsburgh e Detroit foram uma alegria absoluta. A energia, a dança, os rostos na multidão... criamos memórias reais juntos. Nos vemos em Toronto... vamos festejar a noite toda!”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Lionel Richie (@lionelrichie)

Os fãs correram para comentar, e um deles escreveu: “Nós te amamos, continue indo bem.”

Outro disse: “Continuo rezando por você! Fico muito feliz em saber que você está bem!”

Um terceiro acrescentou: “Que bom que você está melhor. Muito amor e respeito.”

Já um quarto escreveu: “Muito feliz em ver esta postagem!! Grato por saber que você está bem.”

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