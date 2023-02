A- A+

Camarotes Lipe Lucena é uma das atrações no camarote de Priscila Senna e Raphaela Santos no Galo da Madrugada Cantor promete surpresas durante apresentação no Camarote Juntas e Misturadas

O cantor e compositor pernambucano Lnipe Lucena foi confirmado no line-up do Camarote Juntas e Misturadas, das cantoras Priscila Senna e Raphaela Santos. A festa vai acontecer no Galo da Madrugada, dia 18 de fevereiro, Sábado de Zé Pereira, e promete animar os foliões com vários hits dos artistas.

Juntos, os três compartilham o sucesso "Para de Brigar por Mim", gravado recentemente, no DVD "Sentimento e Ousadia", do cantor. A expectativa é de um encontro entre os artistas no palco do camarote para fazer a alegria do público.

Veja também

BBB 23 Tina aparece nas redes sociais com peruca que gerou briga com Cezar; confira