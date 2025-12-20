A- A+

SAÚDE Lipo e 13 dias de dieta: Brunna Gonçalves quer "zerar barriga" até o Carnaval após gravidez Esposa da cantora Ludmilla desfilará pela Grande Rio, tem metas a cumprir até o desfile, mas diz já estar feliz: 'Não paro de me olhar no espelho'

Brunna Gonçalves surpreendeu muitas pessoas ao exibir em sua rede social o resultado de seu corpo depois da realização de uma LAD avançada, uma técnica de lipoaspiração.



Ela — que sempre foi elogiada pelo seu tanquinho — afirmou que ficou com a sua autoestima um tanto fragilizada com a própria aparência em meio à gravidez de Zuri, fruto do relacionamento com a cantora Ludmilla.



Mas engana-se quem pensa que a barriga “zerada” da bailarina após sete meses da gestação vem somente do procedimento estético. Segundo ela, é efeito de muita dedicação também.

Parte dessa dedicação ocorre porque a bailarina irá desfilar como musa da Acadêmicos do Grande Rio, de Duque de Caxias. “Eu estou simplesmente apaixonada, não paro de me olhar no espelho. Apaixonada pela minha barriga. Trouxe a minha autoestima de volta”, disse ela ao mostrar o resultado da barriga em um vídeo em frente ao espelho.





“Olha a perfeição que ficou a minha barriguinha. E depois da cirurgia ainda emagreci mais porque estou fazendo uma dieta. Já até cheguei no meu limite e agora preciso ganhar músculo, por isso que minha dieta mudou”, continuou ela.

Em julho, de acordo com Brunna, o seu peso estava em 66 kg, com 33% de gordura. Segundo ela, “nunca tive tanta gordura na vida”. A redução veio aos poucos, em um processo com muita dieta. “Treinando quase nada, mas a dieta estava firme. Aí operei. Estava com 57 kg (antes da operação). Depois que operei, fui para 55 kg um mês depois da minha cirurgia”, disse ela.

A dieta que ela fazia foi capaz de, em 13 dias, segundo ela, dar um resultado surpreendente. “Em 13 dias fui de 55 kg pra 53 kg e de 33% de gordura fui pra 21%. Vocês têm noção do que é isso? Isso aqui é muita dedicação, muito cardio. Não é impossível”, contou Brunna, mostrando o resultado dos exames.

O médico Douglas Tigre, que acompanha a musa da Grande Rio, afirmou que ela perdeu gordura “num piscar de olhos”. Ele disse: “Ela é disciplinada, absurdamente. Não existe comprimido que faça isso. Ela realmente trabalha”.

Agora, entretanto, Brunna falou que precisará mudar um pouco o foco para ganhar músculos, continuando a sua preparação para o Carnaval. “Minha nutricionista mandou o meu novo plano alimentar. Acho que nunca comi tanto na minha vida. Pois bem, vou comer muito pra ganhar músculo. Fazer muito mais cardio, porque como vou comer mais vou ter que ter um gasto calórico maior pra não ficar com uma barriguinha”, afirmou ela.

