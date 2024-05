Lipo LAD: entenda procedimento feito por Karoline Lima e outros famosos

A- A+

A influencer Karoline Lima mostrou aos seus seguidores nesta quinta-feira (16) o resultado do Lipo LAD, também conhecido como Lipo HD, feito em seu abdômen. Além dela, famosas como Gkay e Virginia Fonseca realizaram o procedimento estético, que deixa a região definida ao remover toda a gordura localizada e cria um efeito "tanquinho".

Quando aparecem os resultados?

Dentro de pelo menos um mês eles ficam mais evidenciados, mas logo após a intervenção cirúrgica já é possível ver resultados, como no caso de Karoline. O Lipo LAD pode custar entre R$ 20 mil a R$ 100 mil.

De acordo com a clínica Isaías Cabral, do cirurgião de mesmo nome, o procedimento também pode ser realizado em outras áreas do corpo além do abdômen. São elas:

Dorso;

Braços;

Glúteos;

Coxas;

Peitoral;

Pernas.

Qual são os riscos de fazer uma lipoaspiração?

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), há alguns riscos, ainda que mais raros, que estão envolvidos por ser uma operação. São eles:

Cicatrizes desfavoráveis;

Sangramento (hematoma);

Acúmulo de líquido;

Riscos anestésicos;

Má cicatrização;

Necrose da pele;

Dormência ou demais alterações de sensibilidade da pele;

Assimetria;

Despigmentação da pele e/ou inchaço prolongado;

Queimadura causada pelo ultrassom – técnica de lipoaspiração assistida por ultrassom;

Danos em estruturas mais profundas tais como nervos, vasos sanguíneos, músculos e pulmões;

Dor, que pode perdurar;

Trombose venosa profunda, complicações cardíacas e pulmonares (mais graves);

Fios de sutura podem espontaneamente emergir na pele, tornando-se visíveis ou causar irritação que exija sua remoção;

Possibilidade de novo procedimento cirúrgico.

