A- A+

FAMOSOS Lipo nas costas e "plástica da barriga": conheça os segredos de beleza de Viih Tube Influencer tem impressionado por fotos em que exibe a barriga sarada nas Ilhas Maurício, na África, ao lado do marido

Eliezer não deixou de notar o resultado dos procedimentos estéticos que Viih Tube fez recentemente. E ele já tem cantado essa pedra.



“Minha mulher (…) tá muito gostosa para eu gastar tempo com qualquer coisa que não seja ela”, disse ao se desculpar por não publicar tantas fotos de uma viagem às Ilhas Maurício, na África, quanto os seguidores estavam acostumados. Na quarta-feira (10), a influencer exibiu a barriga sarada em uma praia.

É bem verdade que o resultado se deve ao combo de cirurgias realizado em junho deste ano. Entre os procedimentos pelos quais Viih Tube passou estão cirurgias de hérnia umbilical e diástase, além da redução das mamas e lipoaspiração nas regiões das costas e dos braços.





Mãe de dois filhos, Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses — do relacionamento com Eliezer —, ela ainda fez uma abdominoplastia, conhecida como a “plástica da barriga”, que consiste na remoção do excesso de pele e gordura da área abdominal e é indicada para pessoas com algum grau de flacidez.





Viih Tube em viagem às Ilhas Maurício, na África — Foto: Reprodução/Instagram

“Fiz cirurgia, então esperei dar uma semana para falar com vocês. Deu tudo supercerto. Eu estava com uma hérnia umbilical, depois do parto do Ravi. A minha diástase também já era um caso cirúrgico. No final, aproveitei que teria que operar e arrumei meu peito, fiz abdominoplastia, lipo nas costas, braços e amei”, contou Viih Tube em um vídeo aos seguidores em que explicou o motivo de seu sumiço das redes.





Viih Tube e Eliezer em viagem às Ilhas Maurício, na África — Foto: Reprodução/Instagram

“Eu estava com uma hérnia umbilical, depois do parto do Ravi. E ela começou a doer muito. Nada grave, mas era uma dor que estava me incomodando no dia a dia. Então, eu falei: ‘Ai, vou ter que operar essa hérnia logo, porque a dor está chata, já quero fazer abdominoplastia, então vamos logo’. Eu estava com muito medo da cirurgia, gente”, continuou.

Ela também contou que retirou parte do silicone que tinha nos seios. Segundo Viih, eram 320 ml. “Parece pouco, mas era muito para mim”, contou. “Diminuí o meu peito. Estava muito pesado para mim. Eu sou muito pequena. Além de ter caído, né? Com a amamentação e tudo. Então tirei bastante pele e coloquei 250 ml (de silicone). Estou superfeliz. Está bem pequenininho.”

Veja também