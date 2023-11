A- A+

poesia e música Lirinha apresenta seu novo álbum solo no Teatro do Parque neste sábado (4) "MÊIKE RÁS FÂN", terceiro disco do artista, foi lançado em abril e será apresentado pela primeira vez no Recife

Em 2015, o poeta e multiartista José Paes de Lira Filho, o Lirinha, esteve no Recife apresentando o seu segundo disco solo, “O Labirinto e o Desmantelo”. De lá para cá, a banda Cordel do Fogo Encantado anunciou seu retorno, lançou disco em 2018 e voltou a fazer turnês por todo o Brasil.



Parece que foi ontem, mas já são oito anos de diferença que separam o segundo do terceiro álbum solo do arcoverdense, “MÊIKE RÁS FÂN”, que ele apresenta neste sábado (4), pela primeira vez no Recife, com um show-performance no Teatro do Parque, região central da cidade.



Sintonizando ondas cósmicas

Feito entre 2020 e 2022 e lançado em abril deste ano, o álbum “MÊIKE RÁS FÂN” conta com oito faixas e tem produção de Lirinha, com arranjos eletrônicos e paisagens sonoras desenvolvidas pelos multi-instrumentistas Dan Maia e Dizin.



Segundo seu criador, “MÊIKE RÁS FÂN” é uma rádio interplanetária, nascida das investigações poéticas e sonoras do artista sobre a Rádio Arte. Três palavras inventadas por Lirinha, como um desejo de criação na “estética do sonho”.



O disco tem as participações de Gabi da Pele Preta, Iara Rennó, Sofia Freire, Nash Laila, Lana Balisa e Dan Maia. O projeto, assim como o show-performance, traz de volta a confluência metalinguística típica do universo criativo do artista: poesia, música e artes cênicas.



Ao longo de 80 minutos, sob uma iluminação e aparelhagem de construção cênica, Lirinha atravessa as ondas cósmicas dessa rádio e canta todas as faixas de “MÊIKE RÁS FÂN”, além de canções de seus outros discos, como “Ah se não fosse o amor”, “Sidarta”, “Ela vai dançar”, do primeiro álbum “LIRA” (2011); também “Ser” e “Filtre-me”, do disco “O Labirinto e o Desmantelo” (2015); e os singles “O amor é um tubarão” e “Jabitacá” – composição gravada por Gal Costa.

SERVIÇO

Show “MÊIKE RÁS FÂN”, com Lirinha

Quando: sábado (4/11), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Classificação: Livre

Ingressos: a partir de R$ 40, à venda no Sympla

Veja também

Música Nova música dos Beatles deve alcançar topo de vendas no Reino Unido