Lisa Kudrow: Roteiristas de 'Friends' discutiam fantasias sexuais com atrizes nos bastidores

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Lisa Kudrow, a intérprete de Phoebe Buffay em Friends, recordou em entrevista suas experiências durante as filmagens da série de sucesso. A atriz contou ao jornal britânico The Times of London que viveu momentos desagradáveis com o time de roteiristas da comédia, segundo ela, "a maioria homens".

Durante a entrevista, Kudrow disse que o elenco sofria represálias por se esquecer de falas durante as filmagens, e que os roteiristas costumavam passar suas horas livres fantasiando sexualmente sobre as atrizes do elenco.

"Havia coisas ruins acontecendo nos bastidores", declarou. 'Não se esqueça de que estávamos gravando em frente a um público de 400 pessoas, e se você estragasse uma fala daqueles roteiristas ou não conseguisse a reação perfeita, eles poderiam dizer coisas do tipo: 'Essa vadia não consegue ler? Ela nem está tentando. Ela estragou a minha fala'."

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Kudrow descreveu o tratamento dado ao elenco pelos roteiristas como "brutal", mas afirmou que tentava não dar atenção. "Esses caras ficavam até tarde na sala dos roteiristas discutindo suas fantasias sexuais com Jennifer [Aniston] e Courteney [Cox]", afirmou. "Era intenso."

Esta não é a primeira vez que um comportamento potencialmente nocivo do time de roteiristas de Friends vem a público. A então roteirista-assistente Amaani Lyle abriu um processo contra a Warner Bros. Television por má conduta em 2000. Ela trabalhou na série durante a sexta temporada e afirmou que os roteiristas faziam comentários sexuais e racistas. Segundo a Variety, o caso chegou à Suprema Corte, que decidiu contra Lyle.



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