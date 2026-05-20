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FAMOSOS Lisa Kudrow revela faturamente de atores de "Friends" com reprise da série e irrita ex-colegas Segundo o site Radar Online, Jennifer Aniston quer se afastar da intérprete de Phoebe após declarações

Lisa Kudrow parece ter degradado o elenco de “Friends” com suas últimas declarações. Segundo informações do site Radar Online, os ex-colegas da atriz teriam ficado irritados com comentários feitos por ela sobre os ganhos obtidos com a série.

Em entrevista ao jornal The Times, em abril, a atriz de 62 anos revelou que ela e os companheiros - Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc - ainda recebem anualmente cerca de US$ 20 milhões (R$ 101 milhões, aproximadamente) por conta das reprises do sitcom. A produção foi exibida originalmente entre 1994 e 2004.

O elenco todo de “Friends” teria considerado a declaração uma exposição desnecessária. Jennifer Aniston, que preza pela discrição, teria ficado mais aborrecida com a situação do que os outros.



“Lisa tem o hábito de falar demais em entrevistas. Ela geralmente não sabe onde está o limite, então ninguém acredita que ela esteja fazendo isso para chatear alguém de propósito. Mas isso não significa que não tenha causado muita polêmica”, afirmou a fonte ouvida pelo Radar Online.

Aniston já estaria incomodada com Lisa por conta de uma entrevista anterior, quando a atriz afirmou que ninguém se importava com ela nos bastidores do sitcom. “Não havia uma visão para mim, nem expectativas sobre o tipo de carreira que eu poderia ter. Era só tipo: ‘nossa, que sorte ela teve de entrar naquela série’”, disse a intérprete de Phoebe.

“Jen já estava se afastando de Lisa e, ao que tudo indica, isso só a convenceu ainda mais de que se distanciar é a decisão certa”, disse o insider, que apontou que a situação pode até fazer com que Kudrow fique de fora da lista de convidados do casamento de Aniston com Jim Curtis.

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