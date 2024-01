Lista de artesãs aprovadas na fase inicial da seleção do Carnaval é divulgada; veja os nomes

A- A+

A lista de artesãs selecionadas para a 1ª fase da seleção do Carnaval do Recife 2024 - para produtos que serão comercializados durante o período de folia na cidade - foi divulgada nesta quarta-feira (17) pela Secretaria da Mulher do Recife.



Com oito vagas disponíveis, distribuídas em quatro estandes, os produtos serão comercializados na Central do Carnaval.

Nesta quinta-feira (18) e na sexta-feira (19), das 9h às 15h, as profissionais selecionadas devem entregar os produtos na Casa Empodera (Rua Bernardo Guimaraes, 470, Santo Amaro). A ação integra a segunda fase da seleção.



Os produtos devem ser entregues juntos e em uma única caixa lacrada, com identificação da artesã e dados como telefone e endereço, além da descrição dos produtos.





Já a terceira etapa será de curadoria e avaliação dos artigos entregues. O resultado final da seleção vai ser divulgado no próximo dia 23 de janeiro e a partir do dia 25 será aberto o prazo para recurso. Em 30 de janeiro a lista de artesãs da Rede de Artesãs do Recife para o Carnaval será divulgada.

Veja lista com as artesãs aprovadas na primeira fase da seleção - que também está disponível no site da Prefeitura do Recife e no Instagram da Secretaria da Mulher, o @secmulherecife

1.Ana Luzia Cavalcanti Pinto

2.Benice dos Santos

3.Edjane Cabral da Silva

4.Elizabeth Regina Dantas de Mattos Lira

5.Fernanda Maria da Silva Andrade

6.Gabriele Monteiro dos Santos

7.Herci De Santana Reis Melo

8.Jaqueline Flores Ferreira

9.Jehullyene de Lucena Nascimento

10.Joselma Alves de Melo

11.Luanny Victória Câmara de Santana

12.Maria Gomes dos Santos

13.Maria Inés da Silva

14.Marinalva Amelia de Lucena

15.Marinalva Marques de Lima

16.Myllena Gonçalves de Oliveira

17.Rebeca Félix

18.Renata Cristina Torres da Silva

19.Renata Gonzalez da Rocha

20.Renata Silva da Cruz

21.Sandra Ferreira de Lira

22.Suedy Alves Nogueira Dias

23.Sueli Cristina de Barros

24.Valeria dos Santos Martins

25.Valéria Gonçalves da Silva

26.Vasti Maria da Silva Soares

