Famosos Lista de famosas com quem João Guilherme já se envolveu impressiona web; entenda Nomes do cantor e da atriz ficaram entre os mais comentados nas redes sociais após viralizar uma foto em que os dois aparecem juntinhos

Ao que parece realmente está pintando um clima de romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme. Na última quinta-feira (25), uma foto da atriz aparecendo no colo do cantor viralizou nas redes sociais.



A imagem, feita entre amigos dos dois, apenas alimenta rumores que já vêm circulando entre os fãs desde o ano passado.

Mas o que tem impressionado muitas pessoas é a extensa lista de famosas com quem o filho do cantor Leonardo, atualmente com 22 anos, já ficou. A dúvida de alguns internautas é: qual o segredo do cantor?

Tudo começou quando começou a circular uma foto de Bruna Marquezine e João Guilherme entre amigos. Na imagem, eles aparecem junto com Maisa, Marina Sena, Juliano Floss, entre outros.





Entre um beijo, uma ficada ou um relacionamento mais sério, na lista feita pela web, aparecem nomes como:

Bruna Marquezine

Luísa Sonza

Larissa Manoela

Jade Picon

Bianca Andrade, a Boca Rosa

Bruna Griphao

Viih Tube

Vanessa Lopes

Yasmin Brunet

Any Borges

Vitória Bellato

Gessica Kayane, a Gkay

Duda Reis

Flavia Pavanelli

Veja algumas publicações no X (ex-Twitter) sobre a lista de João Guilherme:

Rapaz, uma coisa a gente não pode negar o currículo do João Guilherme é impecável hahaha. Bruna Marquezine, jade picon, Larissa Manoela, boca rosa, Luísa sonza, Yasmin Brunet etc etc queria ser ele, sabe? — xuli anaa (@julianaribv) April 25, 2024

O cara simplesmente namorou Larissa Manoela, Jade Picon e Bruna Marquezine. Além de ter pegado boca rosa e ser melhor amigo da Maisa

PUTAQUEPARIU https://t.co/EBA66xXntd — Camilita (@Mendonc12) April 25, 2024

Romance com Marquezine?

O clima de romance, entretanto, não vem sendo apontado de hoje. Semanas atrás, Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos juntos durante um evento da grife Carolina Herrera, em São Paulo. Pouco tempo antes, os dois também foram observados curtindo shows no Lollapalooza. Já no início do ano, foram vistos em uma praia de Fernando de Noronha, em Pernambuco, para onde foram na companhia de outros amigos.

