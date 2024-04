A- A+

CULTURA RECIFE Lista de habilitados à avaliação artística nos editais do Sistema de Incentivo à Cultura é anunciada Foram aprovados 52 projetos no Mecenato e 620 no Fundo de Incentivo à Cultura; Proponentes terão prazo de para recursos, a partir desta quarta (17)

A lista inicial de habilitados na avaliação documental de dois editais do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) foi anunciada nesta terça-feira (16), pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.



Com aporte de mais de R$ 13 milhões direcionados à produção cultural na capital pernambucana, em linguagens que passam por diversas expressões da arte, a lista traz 52 projetos aprovados no Mecenato e 620 no Fundo de Incentivo à Cultura.









A próxima etapa dos habilitados é a avaliação artística. A relação dos habilitados, publicada no Diário Oficial, pode ser acessada por meio deste link.



Prazo para Recursos

A partir da publicação da lista, passa a correr o prazo de três dias para os recursos, ou seja, desta quarta-feira (17) até a sexta-feira (19).



O mesmo período é assegurado pelo poder público municipal para proponentes que concluíram a inscrição, sanarem eventuais pendências de documentação - sinalizadas neste endereço eletrônico.

A avaliação do mérito artístico dos projetos habilitados será feita por pareceristas selecionados em edital público, realizado pela Prefeitura em 2023, com formação acadêmica e/ou experiência profissional comprovada em arte e cultura, na elaboração e na avaliação de projetos culturais. O resultado da etapa de avaliação artística será anunciado em junho.

