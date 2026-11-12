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MÚSICA

Lista de indicados ao Grammy Latino 2026 tem de Rosalía a Djavan

Grammy Latino 2026: Lista completa de indicados por categoria.

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Lista de indicados ao Grammy Latino 2026 tem de Rosalía a DjavanLista de indicados ao Grammy Latino 2026 tem de Rosalía a Djavan - Foto: Priscila Frade/Divulgação

A cerimônia do 27º Grammy Latino será realizada nesta quinta-feira, 12, em Los Angeles, reunindo artistas que cantam em português e espanhol. A disputa contempla 60 categorias, que abrangem gêneros como pop, rock, música urbana, samba, pagode e sertanejo, além de áreas técnicas.

Entre os indicados estão nomes de destaque da música brasileira e internacional, como Anitta, Djavan, Rosalía, Jorge Drexler e muitos outros.
 



Grammy Latino 2026: Lista completa de indicados por categoria.

1. Gravação do Ano

'Ha Ha' - CA7RIEL & Paco Amoroso

'¿Como Se Ama?' - Jorge Drexler

'Dime' - Silvana Estrada

'O Amor Nos Encontrou' - Loulu Gilberto

'Coleccionando Heridas' - Karol G e Marco Antonio Solís

'Femme Fatale' - Mon Laferte

'Desde Que Te Tengo' - Carín León

'Niño' - Milo J

'La Perla' - Rosalía com Yahritza y Su Esencia

'Alma' - Elena Rose

2. Álbum do Ano

Equilibrivm - Anitta

Free Spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá - Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada

Tropicoqueta - Karol G

Femme Fatale - Mon Laferte

Muda - Carín León

La Vida Era Más Corta - Milo J

¿Dónde Es El After? - Rawayana

Lux (Complete Works) - Rosalía

3. Canção do Ano

'Coleccionando Heridas' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño e Karol G (Karol G e Marco Antonio Solís)

'¿Como Se Ama?' - Jorge Drexler e Mauro (Jorge Drexler)

'Dime' - Silvana Estrada (Silvana Estrada)

'Femme Fatale' - Mon Laferte (Mon Laferte)

'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día' - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner e Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso com Sting)

'Humano' - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia e Vivir Quintana (Juanes e Vivir Quintana)

'La Perla' - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder e Dylan Wiggins (Rosalía com Yahritza y Su Esencia)

'Mi Gran Amor' - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón e Carlos Santana (Santana com Becky G)

'Nilo' - Massimo Giovanardi e Zanna (Zanna)

'Solifican12' - Santiago Alvarado, Milo J e Santiago Ruiz (Milo J)

4. Melhor Artista Revelação

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

5. Melhor Álbum de Pop Contemporâneo

KM0 - Pablo Alborán

Instrucciones Para Ser Feliz - Monsieur Periné

(Enamorada) - nic

Todo Puede Convertirse En Canción - Debi Nova

¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz

6. Melhor Álbum de Pop Tradicional

Amorío - Esteman e Daniela Spalla

Puerta Abierta - Kany García

Yo Canto 2 - Laura Pausini

TQ+ - Reik

Querida Yo - Yami Safdié

7. Melhor Canção Pop

'A La Niña Que Fui' - Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez e Sara Schell

'Amarillo' - Joaquina

'(favorito)' - nic e Raquel Sofía

'La Perla' - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder e Dylan Wiggins

'Melancolía' - Mon Laferte

8. Melhor Performance de Música Eletrônica

'Beto's Horns - Fred Remix’ - CA7RIEL & Paco Amoroso e Fred Again...

'Armándola De Pedo' - Kinky

'Circular' - Peces Raros e Nick Warren

'Motopirueta' - SouCream e Héctor Mazzarri

'III. Ojalá! - Bronquio Remix' - Violeta e Brônquio

9. Melhor Performance Urbana

'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' - Bizarrap e Daddy Yankee

'La Villa' - Ryan Castro, Kapo e Gangsta

'Se Lo Juro Mor' - Feid

'Dile Luna' - Karol G e Eddy Lover

'Gil' - Milo J e Trueno

10. Melhor Performance de Reggaeton

'Contrabando' - Rauw Alejandro, Wisin e Ñengo Flow

'Choque' - Bad Gyal e Chencho Corleone

‘Verano Rosa' - Karol G e Feid

'Una Aventura' - Ozuna

'Uñas Afiladas' - Sofía Reyes e Luísa Sonza

11. Melhor Álbum de Música Urbana

Más Cara - Bad Gyal

Omerta - J Balvin e Ryan Castro

Borondo (5020 Rcrds Sessions) - Beéle

Tropicoqueta - Karol G

Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko

12. Melhor Canção de Rap/Hip-Hop

'Antisistema' - J Noa e Trooko

'El Pana Deiby' - Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete e Melony Nathalie Redondo

'Gohan y Goku' - Arcángel

'Mono' - Kase.O, Okeiflou e Tokischa

'Poder' - Feid e Lil Supa

13. Melhor Canção Urbana

'Buenos Términos' - Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra e Daniel Silva De Sousa

'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' - Santiago Alvarado, Bizarrap e Daddy Yankee

'Por Si Mañana No Estoy' - Omar Courtz

'Reliquia Do 2T' - DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto e Mc Vine7

'Yo y Tú' - Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo e Cristobal Salazar Suárez

14. Melhor Álbum de Rock

A La Mitad - Beta

Malicia - Mägo De Oz

Ceremonia - 1915

Shine - Fito Paez

La Frontera - Viniloversus

15. Melhor Canção de Rock

'Destruirse' - Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez e Emerson Swinford

'Ego' - Anton Curtis Delost, Niko Rubio e Mónica Velez Domínguez

'Las Fuerzas Armadas Del Amor' - Fito Paez

'Montserrat' - Draco Rosa

'Rojo Profundo' - Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés e Fermín Ugarte

16. Melhor Álbum de Pop/Rock

Mi Año Gótico - Emmanuel Horvilleur

Juanesteban - Juanes

Tierra De Nadie - La Vida Bohème

Olas De Luz - Draco Rosa

Términos & Condiciones - Usted Señalemelo

17. Melhor Canção de Pop/Rock

'Antes De Que El Mundo Se Acabe' - Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana e Fatima Carolina Valdez Lira

'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día' - Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner e Federico Vindver

'Hasta Que Me Quede Sin Voz' - Leiva

'Me Levanté De La Cama' - Arath Herce

'Ratera' - Bruses e Luis Javier Contreras

18. Melhor Álbum de Música Alternativa

CUERPOS, Vol. 1 - Babasonicos

DESDE EL COMA - Bruses

FREE SPIRITS - CA7RIEL & Paco Amoroso

Demian - Teo Planell

LUX (Complete Works) - Rosalía

19. Melhor Canção Alternativa

'Ante la duda, baila' - Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo "Gabo", Jesús Martos Castillo "Presser", Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story e Mateo Sujatovich

'BUGAMBILIA' - Francisca Valenzuela e Francisco Victoria

'El Reset' - Dante Spinetta Salazar

'QUERIDA AMALIA:' - Bruses, Alex Goose e Mauro Muñoz

'1:30' - Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes e Emilio Reyna

20. Melhor Álbum de Salsa

Invicto - Charlie Cruz

El Alma En Clave - Luis Enrique

El Relevo - Luis Figueroa

Más Que Palabras - Grupo Niche

Malportada - Nathy Peluso

21. Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato

Jorgito - Jorge Celedón e Víctor Nain Jr.

Vallenato Social Club - Gusi

Corazón Ausente - Ke Personajes

El Tiempo Perfecto - Karen Lizarazo

El Último Disco Vol. 1 - Carlos Vives

22. Melhor Álbum de Merengue/Bachata

Música Para Bailar - Fariana

Todo Llega - Manerra

No Era El Plan - Gabriel Pagán

Oye Eta Vaina - Covi Quintana

Chula - Techy

23. Melhor Álbum Tropical Tradicional

Algo Nuevo De Ayer - Dayhan Diaz

Orgánico - Los Tri-O

Eternamente Omara - Omara Portuondo

Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa

Cualquiera Se Enamora - Leoni Torres

24. Melhor Álbum Tropical Contemporâneo

De Amor, Sueños y Cantares - Jorge Luis Chacín

Indole - Alex Cuba

Antes Que El Tiempo Se Vaya - Fonseca

Candela - Greeicy

Color Fania - Niña Pastori

25. Melhor Canção Tropical

'Crayola' - Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondón e Eudis Ruiz

'Latino' - Yeisy Rojas

'Nombre y Apellido' - Luis Enrique, Ender Thomas e Leon Yamil

'Realidad-Es' - José Aguirre

'Todo Llega' - Manerra

26. Melhor Álbum de cantor-compositor

Improviso - Djavan

Taracá - Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada

Musas en Mi - Arath Herce

FEMME FATALE - Mon Laferte

27. Melhor Canção de cantor-compositor

'Dime' - Silvana Estrada

'generación digital' - Joaquina

'Las Palabras' - Jorge Drexler

'Musas en Mi' - Arath Herce

'Temblor Y Réplica' - Covi Quintana

28. Melhor Álbum Ranchero/Mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano II - Pepe Aguilar

La Fernández - Camila Fernández

La Voz De Mi Trompeta (50 Años) - Mariachi Sol De México De José Hernández

Bandera Blanca - Christian Nodal

29. Melhor Álbum de Banda

Tequila y Guaro - Luis Angel "El Flaco"

Piratita - Banda Los Recoditos

Piedras A La Luna - Edén Muñoz

30. Melhor Álbum Tejano

Mi Gran Noche - Raphael En La Voz De Kevin Aguilar - Kevin Aguilar

3 - Destiny Navaira

Le Seguiremos - Jay Perez

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) - Bobby Pulido

Capítulo 8 - Vilax

31. Melhor Álbum Norteño

El Mundo Es Del Que Se Anima - Calibre 50

Gravedad - Duelo

Mis Compas Vol. 2 - Joss Favela

Lo Que Me Falta Por Llorar - Grupo Frontera

50/50 - Sofi Saar

32. Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea

De Parte Mía - Kakalo

Dinastía (Deluxe) - Peso Pluma e Tito Double P

Contra Todo - Rivs

Dosis - Xavi

Metamorfosis - Yahritza y Su Esencia

33. Melhor Canção Regional

'Ese Hombre Es Malo' - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios e Karol G

'Estamos Todos' - Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier "Ricky" Muñoz e Pablo Preciado

'No Capea' - Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia e Adelaido Solis

'Ojitos Bellos' - Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gamez e Alex Hernández

'Osadía' - Edén Muñoz

34. Melhor Álbum Instrumental

Peregrino - Yamandu Costa e Hermanos Saboya

NOVA - Hamilton de Holanda, Salomão Soares e Thiago Rabello

Obra Viva De Hermeto Pascoal - Vol 1: Flautas - Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta

La Huella De Las Cuerdas - Berta Rojas

A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro e Yainer Horta

35. Melhor Álbum Folclórico

Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] - Eva Ayllón

La Quinta Esencia - Yamandu Costa, Alexis Cárdenas e Ensemble Recoveco

Cambias Mi Mundo - Lila Downs

La Vida Era Más Corta - Milo J

Candombe (En Vivo, Teatro Solís) - Julieta Rada

36. Melhor Álbum de Tango

Neopía - Anibal Berraute

Somos - Lidia Borda e Ariel Ardit

Fueyerías - Pablo Jaurena

Revolucionario Filarmónico - Quinteto Revolucionario e Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

Le Grand Tango - Quinteto Astor Piazzolla

37. Melhor Álbum de Flamenco

POPULAR - Yerai Cortés

Origen & Revolución - Mercedes Luján

In Illo Tempore - Mayte Martín

José Mercé Canta A Manuel Alejandro - José Mercê

38. Melhor Canção de Raízes

'El Alma Mía' - Silvana Estrada

'El tambor chico' - Facundo Balta e Jorge Drexler

'La Puñalá' - Andre e Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel

'Spiritual Energies' - Eli Alvarado

39. Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Folklore - Caracas Trio

Paco De Lucia Music For Big Band - Alex Conde

Verve - Lívia Mattos

Gonzalo Plays Pino - Gonzalo Rubalcaba Trio

Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard - Miguel Zenón Quartet

40. Melhor Álbum Cristão (Língua Espanhola)

Tú - Hakuna Group Music

Días Contigo - Majo e Dan

Inquebrantable - Sarai Rivera

Eterno - Marcos Witt, Marco Barrientos e Marcos Vidal

Mayday - Alex Zurdo

41. Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa

Primeiro (Ao Vivo) - Ziza Fernandes

Avenida Do Arrependimento - Thalles Roberto

Betel (Ao Vivo) - Eli Soares

O Que Atravessa O Peito - Verboemcarne

Shuv - Victin

42. Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Equilibrivm - Anitta

Ludom - Ludom

Antes Que A Terra Acabe - Luedji Luna

BRava - Jenni Mosello

MARINADA vol.01 - Marina Sena

43. Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador - Black Pantera

Let It Burn / Deixa Arder - Chico Chico

Rádio Love Nacional - Detonautas Roque Clube

foto em grupo - FOTO EM GRUPO

CARRANCA - Urias

44. Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa

Novo Testamento - AJULLIACOSTA

FREQUÊNCIA LUNAR - BUDAH

CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? - Don L

Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores - Emicida

Terra Vermelha: Do interior pro interior - Matuto S.A.

45. Melhor Álbum de Samba/Pagode

50 Anos De Carreira - Leci Brandão

Jessé - As canções de Zeca Pagodinho - Teresa Cristina

Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) - Xande de Pilares

Sentimento - Ferrugem

Quinhão - Mosquito

46. Melhor Álbum de MPB/MAPB (Música Afro Portuguesa Brasileira)

Criolo, Amaro e Dino - Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago

Vende-se Lembrança - Pedro Emílio

Améfrica - Bia Ferreira

Afim - Zé Ibarra

Eita - Lenine

47. Melhor Álbum de Música Sertaneja

Fire Arena - Ana Castela

Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) - Simone Mendes

Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado

Registro Histórico (Ao Vivo) - Luan Santana

Traia Acústico (Ao Vivo) - Traia Veia

48. Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir - Carminho

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê

Até Cansar o Cansaço - Juliana Linhares

Molho Lambão - Psirico

Amor Perene - Zaynara

49. Melhor Canção em Língua Portuguesa

'Águas De Um Mar Azul' - Fábio e Hyldon

'No Vento De Nós' - Djodje Almeida, Criolo, Dino D’Santiago e Amaro Freitas

'Sua Onda' - Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte

'Viver e Morrer De Amor Na América Latina' - Johnny Hooker

50. Melhor Álbum Infantil

Mil Secretos - Cantoalegre e Marta Gómez

¡A Jugar! - Danilo & Chapis

Mardearena - Magdalena Fleitas

Aprendo Jugando - OTA El Hipopotamo

Dinosaurios: Una Travesía Cretácica - Tu Rockcito

51. Melhor Álbum de Música Clássica

Gabriela Ortiz: Yanga - Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel (regente), Dmitriy Lipay e Los Angeles Philharmonic

Odyssey - Jorge Glem, Gustavo Dudamel (regente), Dmitriy Lipay e Simón Bolívar Symphony Orchestra

Opus 33 "Romantic Cello" - Gregorio Nieto, Josep Vicent, Fernando Arias e London Symphony Orchestra

Sinfonia Em Quadrinhos - Hermeto Pascoal, Tiago Costa, Tiago Gomes e Orquestra Jovem Tom Jobim

Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] - Karina Canellakis, Edward Gardner, Dima Slobodeniouk, Tim Burton, Nick Parker, Andrew Walton e London Philharmonic Orchestra

52. Melhor Composição Clássica Contemporânea

'Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)' - Richard Scofano

'Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra' - Gonzalo Grau

'Raices (Origins) - Live' - Tania Leon

'Tríptico Sudamericano' - Elodie Bouny

'Yanga' - Gabriela Ortiz

53. Melhor Música para Mídia Visual

Amor Animal - Murci Bouscayrol

La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) - Matthew Atticus Berger, Manuel Garcia, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomas Videla e Juan Pablo Villanueva

Las Muertas - Fernando Velázquez

Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Sergei Grosny

O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) - Mateus Alves e Tomaz Alves Souza

54. Melhor Arranjo

'Juanito Alimaña' - Daniel Barón e Henry Villalobos

'Dando Y Dando' - Gonzalo Grau

'Sonho Inca' - Rafael Beck e Felipe Montanaro

'A Deriva (Adrift)' - Felipe Salles

'Cazadero’s March' - Teco Cardoso

55. Melhor Projeto de Embalagem

Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) - Dawn Baillie

Anela - Belén Aguilera, María Blaya Miralles e Alberto Cárdenas

Florece En El Caos - Nicolas Fervenza

La Huella De Las Cuerdas - Celeste Prieto

La Vida Era Más Corta - Milo J

56. Compositor do Ano

Edgar Barrera

Iván Gamez

Yoel Henríquez

Jenni Mosello

Sara Schell

57. Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

Boas Novas - Mauro Araújo, Kira Malevskaia, Duda Mello e Alexandre Rabaço

Esgotada - Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, João Milliet, Ricardo Mosca e Felipe Tichauer

Lux (Complete Works) - Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, Manny Marroquin, Bob Jackson e Brian Lee

Marco - Túlio Airold, Victor Amaral, Pedro Peixoto e Fili Filizzola

Taracá - Lucas Piedracueva, Carles Campi Campón e Fred Kevorkian

58. Produtor do Ano

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz "Tatool"

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

59. Melhor Vídeo Musical em Formato Curto

10 anos de Castelos & Ruínas - BK'

CHINGONA - Tamara Flores

Moleirinha - Karetus, Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS e Julio Pereira

INRI - Los Tres

Sauvignon Blanc (Official Video) - Rosalía

60. Melhor Vídeo Musical em Formato Longo

FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso

Hasta Que Me Quede Sin Voz - Leiva

Guerras Invisíveis - L7nnon

Back To The Childhood - Maleh

FLAMENCO - Carla Simón, Mónica Blas, Claudia Mayer, Óscar Romagosa e Albert SolerGravação do Ano

'Ha Ha' - CA7RIEL & Paco Amoroso

 

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