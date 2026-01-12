A- A+

BIG BROTHER BRASIL Gil, Tati Pink, Guilherme, Joselma: relembre participantes que representaram Pernambuco no BBB Maxiane Lopes, participante do BBB 26, é a 23ª do estado no programa

A nova temporada do Big Brother Brasil, a 26ª do reality, estreia nesta segunda-feira (12), logo após a novela Três Graças, na TV Globo.

Ao longo das outras 25 edições do programa, Pernambuco foi representado por 22 participantes. Este ano, a influenciadora Maxiane, de Nazaré da Mata, será a 23ª. Ela foi escolhida pelo público na Casa de Vidro da região Nordeste.

O último representante de destaque do estado na casa mais vigiada do Brasil foi Gilberto, o Gil do Vigor, no BBB 21. Nascido em Paulista, o economista chegou ao 4º lugar no programa, sendo um dos participantes mais queridos da história do reality.

A edição de 2023 teve a participação da modelo e ativista social Domitila Barros, eliminada uma semana antes do fim do programa.

E na edição mais recente, a 25ª, que adotou a dinâmica das duplas, o estado foi representado por Guilherme, o genro, e Delma, a sogra, de Olinda.

Nas temporadas 22 e 24, duas sisters não nascidas em Pernambuco representaram o estado no programa: Eslovênia Marques, nascida em João Pessoa, na Paraíba, mas que morava em Caruaru; e Vanessa Lopes, de Brasília, que vivia no Recife.

Veja na lista os brothers e sisters de Pernambuco

Tarciana Mafra - BBB 2

Na segunda edição do BBB, em 2002, a pernambucana Tarciana Mafra abriu a participação de conterrâneos no programa. Vendedora e moradora do Recife, a sister de 27 anos na época terminou o programa na quinta colocação.

Moisés da Silva - BBB 2

Morador de Porto de Galinhas, Moisés participou do BBB 2 ao lado da também pernambucana Tarciana Mafra. Ele trabalhava em uma loja de artigos para surfe. Moisés terminou em oitavo lugar.

Tati Pink e Karla Barbosa foram as duas pernambucanas do BBB 5 (Foto: Reprodução)

Karla Barbosa - BBB 5

Após um hiato de dois anos sem pernambucanos, o BBB 5 teve a volta dos conterrâneos com a participação da dançarina Karla Barbosa, que ficou marcada pela rivalidade com Grazi Massafera. Com passagem em várias bandas e até apresentação de programa de televisão, a sister acabou o BBB em sexto lugar.

Tati Pink - BBB 5

A cabeleireira pernambucana Tatiane Franklin do Nascimento Barbosa, a Tati Pink foi a outra conterrânea da quinta edição do reality. Natural de Salgueiro, ela foi a quinta colocada. Tati conquistou o público do programa e fez parte do quarteto de destaque, ao lado de Jean Wyllys, Grazi Massafeira e Sammy Ueda.

Alan Pierre - BBB 7

Em uma das edições mais memoráveis da história do Big Brother Brasil, a sétima, que contou com Diego Alemão, Íris Stefanelli e Fani Pacheco, Pernambuco foi representado pelo estudante Alan Pierre. Ele teve um desempenho fraco e foi o quarto eliminado.

Michelle Costa - BBB 9

Estudante de Direito e modelo, a pernambucana Michelle Costa teve uma passagem meteórica pelo BBB 9. Ela foi a primeira eliminada da edição.

Alexandre Gomes - BBB 9

O olindense Alexandre Gomes participou da nona edição do BBB. Ele entrou na casa após a desistência do brother Milton e acabou sendo o terceiro eliminado da edição.

Ana Marcela - BBB 10

Natural do Recife, Ana Marcela era estudante de Direito quando participou do BBB 10. Ela foi a segunda eliminada da temporada.

Rodrigo Carvalho - BBB 11

O modelo Rodrigo Carvalho participou da 11ª edição do BBB. Ele foi o terceiro eliminado e chegou a disputar uma vaga para voltar ao programa através da Casa de Vidro, mas não foi escolhido.

Daniel Rolim, participante do BBB 11 (Foto: Reprodução)

Daniel Rolim - BBB 11

Querido do público, Daniel Rolim foi um dos principais destaques do BBB 11. Natural de Arcoverde, no Sertão do Estado, o brother tinha 40 anos na época. Daniel foi o primeiro pernambucano a chegar à final do programa, mas ficou em terceiro lugar, com 26% dos votos - a edição foi vencida por Maria Melilo, que teve 43% da preferência do público.

Aslan Cabral - BBB 13

Participante com a maior porcentagem de eliminação, com79% dos votos, o artista plástico Aslan Cabral foi o pernambucano do BBB 13.

Rodrigo Lima - BBB 14

Terceiro eliminado, o cozinheiro Rodrigo Lima passou apenas oito dias na 14ª edição do BBB. Conhecido como Portuga, ele morava no país europeu quando participou do programa.

Bella Maia - BBB 14

A bailarina Bella Maia era bastante conhecida e querida no meio artístico local na época do programa. Ela, assim como o conterrâneo da edição, não foi muito longe e terminou o programa sendo a quinta eliminada.

Mariza participou do BBB 15 (Foto: Divulgação)

Mariza Moreira - BBB 15

Participante mais velha da edição, Mariza Moreira tinha 51 anos quando participou do programa. Ela fez história com uma das menores porcentagens em paredão até então: menos de 2%. No paredão em que foi eliminada, a diferença para o futuro campeão Cézar Lima foi de apenas 0,44%. Mariza terminou em quinto lugar.

Tereza Freitas - BBB 19

Psicanalista e técnica de enfermagem, a pernambucana Tereza Freitas entrou na casa com 52 anos. Foi a 7ª eliminada da edição.

Gil do Vigor, um dos mais memoráveis participantes da história do Big Brother Brasil (Foto: Divulgação)

Gil do Vigor - BBB 21

"Quanto vale entrar para a história?". A frase do apresentador Tiago Leifert ao anunciar a eliminação de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, ficou marcada na história do Big Brother Brasil.

Um dos participantes mais intensos do programa, Gil teve passagem memorável pela casa, terminando o programa em quarto lugar.

Dono de bordões marcantes, como "não vim do lixo para perder para basculho" e o icônico grito de "Brasiiiiiil", Gilberto foi o último eliminado antes da final.

Larissa Tomásia entrou na 22ª edição do BBB | Foto: TV Globo/Reprodução

Larissa Tomásia - BBB 22

A pernambucana de Limoeiro Larissa Tomásia ganhou uma chance de participar do programa ao ser escolhida em votação da Casa de Vidro. Com um perfil de fofoqueira e aliança com participantes não muito queridos pelo público, acabou sendo rapidamente eliminada e terminou o programa como a sexta a deixar a casa.

Eslovênia Marques - BBB 22

Nascida em João Pessoa, na Paraíba, Eslovênia Marques representou Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no programa de 2022. A estudante de marketing e modelo foi eliminada no 11º paredão.

Domitila Barros, da 23ª edição do BBB | Foto: TV Globo/Reprodução

Domitila Barros - BBB 23

Natural do Recife, Domitila Barros foi a primeira participante do time Camarote representando Pernambuco. Modelo, atriz e ativista, Domitila nasceu no Morro da Conceição e foi a primeira imigrante e negra a ser coroada Miss Alemanha, em 2022.

Domitila foi longe no programa, sendo a 16ª eliminada, a uma semana da final da edição.

Vanessa Lopes entrou no BBB 24, mas desistiu pouco depois da estreia do programa | Foto: TV Globo/Reprodução

Vanessa Lopes - BBB 24

Natural de Brasília, no Distrito Federal, a criadora de conteúdo Vanessa Lopes representou o Recife e Pernambuco no grupo Camarote do programa, em sua 24ª edição. Poucos dias após a estreia da temporada, a tiktoker decidiu deixar a casa ao apertar o botão da desistência. Durante o confinamento, a saúde mental de Vanessa foi alvo de preocupação dos colegas e público. Em entrevista ao Fantástico semanas após sair do BBB, a influencer disse ter tido um quadro psicótigo agudo o que a levou a sair do programa.

Guilherme Vilar e Joselma (Dona Delma), genro e sogra do BBB 25 | Foto: TV Globo/Divulgação



Guilherme e Joselma - BBB 25

Com uma dinâmica envolvendo duplas, o BBB 25 teve os pernambucanos de Olinda Guilherme e Joselma, genro e sogra. Queridos pelo público, os dois foram longe na temporada. Dona Delma, como era conhecida, foi eliminada uma semana antes da final. Guilherme foi finalista e venceu no voto único, mas, na média com o voto da torcida, terminou em segundo lugar.

Maxiane, de Nazaré da Mata, representa Pernambuco no BBB 26 | Foto: Fabio Rocha/Globo

Maxiane - BBB 26

A professora de História e influenciadora digital Maxiane Rodrigues, de 32 anos, entrou no Big Brother Brasil 26 com 60,15% dos votos e se tornou a 21ª pernambucana a integrar oficialmente o elenco do reality. Natural de Nazaré da Mata e moradora de Carpina, ambas na Zona da Mata Norte de Pernambuco, ela conquistou o público ao disputar uma vaga por meio da dinâmica da Casa de Vidro.

