Literarte 2026: Fernando de Noronha confirma nova edição de festival literário; veja a programação
Programação conta com debates, apresentações culturais e atividades ambientais
O Festival Literário, Cultural e Artístico de Fernando de Noronha (Literarte) ganha uma segunda edição. Entre 4 e 7 de junho, o evento leva escritores e artistas de diversas partes do Brasil ao paradisíaco arquipélago pernambucano.
Realizada pela Administração de Fernando de Noronha, por meio da Superintendência de Turismo, Cultura e Esportes, a programação gratuita conta com lançamentos literários, debates, apresentações culturais e ações ambientais. Neste ano, o tema “Literatura: pontes que conectam mundos” conduz as atividades.
Entre os autores confirmados, está o mineiro Leonardo Piana, que terá seu romance “Sismógrafo” adaptado para o cinema pela produtora Filmes de Plástico. Outro destaque é a paraense Monique Malcher, vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Contos por “Flor de Gume”.
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A poesia pernambucana estará representada no Literarte 2026 pelas poetas Clarice Freire, Ágnes Souza e Luna Vitrolira, que será a apresentadora oficial da programação. Também estão confirmados os influenciadores Preta Letrada e Lucas Barros, além de Alan Barros, Márcia Feodrippe e o jornalista português Luís da Silva Marques.
Um estande montado pela Cepe Editora garantirá aos moradores e visitantes da ilha opções de livros e também atividades para as crianças. Os livros “S.O.S Bichos Brasil”, de Frederico Brito e Thais Evangelista, e “O caminho para as águas”, de Carla Dawidman e Faw Carvalho (ilustrações), serão contados para os pequenos.
O festival também promove uma feirinha sustentável com instituições parceiras ligadas ao meio ambiente. Neste ano, o Literarte também celebra o aniversário de 40 anos da Área de Proteção Ambiental (APA) de Fernando de Noronha.
O evento é realizado em parceria com a Cepe Editora, Atalaia Noronha, Visite Fernando de Noronha Convention & Visitor Bureau e Azul Linhas Aéreas. As atividades ocorrem na Praça São Miguel, na Vila dos Remédios.
Confira a programação do Literarte 2026:
Quinta-feira (4)
19h – Maracatu Nação Noronha
19h30 – Solenidade de abertura
20h – Mesa “Literatura e Transformação Social”
21h – Show com Ravel e Luizinho de Serra
Sexta-feira (5)
19h – Mesa “Literatura, Território e Identidade”
20h – Momento comemorativo da APA e exibição de documentário
21h – Mesa “Literatura e Juventude: Comunicação na Era Digital”
22h – Show com Raí di Serra
Sábado (6)
15h às 17h – Contação da história do livro infantil S.O.S Bichos Brasil (Cepe Editora)
19h – Mesa “Vozes Negras Femininas: Resistência e Ancestralidade”
21h – Mesa “Literatura e Afetos: Narrativas que Curam e Conectam” (Cepe Editora)
22h – Show com Rock Oceânico
Domingo (7)
15h às 16h – Contação da história do livro infantil O caminho para as águas (Cepe Editora)
17h – Contação de história “Caminhos para as Águas”
17h30 – Mesa “Conectando Mundos por meio da Arte e da Literatura”
18h30 – Mesa “Arte, Cultura e Literatura”
20h – Shows com Sony Bass e Chico Balla