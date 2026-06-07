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LITERATURA Literarte 2026 se despede do público de Fernando de Noronha após quatro dias de trocas literárias Festival recebeu escritores nacionais e locais, que se reuniram na Praça São Miguel para debates e outras atividades

A Literarte - Festival Literário, Cultural e Artístico de Fernando de Noronha encerrou sua segunda edição na noite deste domingo (7). Ao longo de quatro dias, a ilha serviu de espaço para trocas entre escritores de diversas partes do país.

No último dia do evento, autores residentes em Fernando de Noronha ganharam destaque na programação que ocupou a Praça São Miguel. A mesa “Conectando Mundos por Meio da Literatura” reuniu educadores com experiência nas salas de aula da ilha.

“Existem vários mundos e a literatura nos leva até eles. O livro não nos possibilita apenas conhecimento externo, mas nos permite mergulhar em nós mesmos”, apontou o professor e escritor Alan Barros. Além dele, o bate-papo contou com a presença de Graziele Rodrigues e Zé Martins, mediados por Bárbara Polezer.



Ainda sobre o tema debatido, Zé Martins apontou: “O grande trunfo da boa educação é apresentar às crianças um universo de mundos, de modo que elas tenham a liberdade para escolher qual deles querem viver”. Fundador do Projeto Golfinho Rotador, o oceanógrafo trabalha a educação ambiental por meio de ações com os estudantes.

Autora de livros sobre a história de Fernando de Noronha, a historiadora Graziele Rodrigues também busca estimular o gosto pelos livros entre os seus alunos. “Ler é um ato político e eventos literários como esse são atitudes de rebelião”, disparou.

Na última mesa do Literarte 2026, intitulada “Arte, Cultura e Literatura”, Joelson Santos e Amandi Cortez compartilharam seus processos criativos. A jornalista Elô Araújo mediou a conversa. Depois do bate-papo, o público ficou com os shows da Sony Bass e de Chico Balla.

Mais cedo, as crianças assistiram ao espetáculo dos palhaços Moleza e Gentileza, à apresentação do projeto Ecos: Música para Miudinhos e à contação de história “Caminhos para as Águas”, com Stephania Silva.

Nomes como Clarice Freire, Agnes Souza, Preta Letrada, Lucas Santana, Leonardo Piana e Monique Malcher integraram a lista de convidados do Literarte neste ano. O festival é uma realização da Administração de Fernando de Noronha.



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