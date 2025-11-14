A- A+

LEITURA Literarte coloca Fernando de Noronha na rota dos festivais literários Em sua primeira edição, o Festival Literário e Artístico de Fernando de Noronha reúne nomes como Raimundo Carrero, Cida Pedrosa, Aline Bei e Cícero Belmar

Para além das paisagens deslumbrantes, Fernando de Noronha pode ficar conhecida agora também como um destino literário. Essa é a intenção do Festival Literário e Artístico de Fernando de Noronha (Literarte), que ganha sua primeira edição desta sexta-feira (14) até o domingo, por iniciativa da Administração Distrital, através da Superintendência de Turismo, Cultura e Esportes.

“A literatura tem tudo a ver com o charme de Fernando de Noronha. Por ser mais afastado do continente, há todo esse apelo de ser um local para a contemplação e de estímulo à leitura. Além disso, é um lugar onde a arte pulsa muito forte, com muitos poetas e escritores de ficção. O festival só vem fortalecer esse aspecto cultural que já existe na ilha”, aponta o jornalista e escritor Ney Anderson, curador do evento.

Na programação, estão previstos lançamentos de livros, rodas de conversa, recitais poéticos, oficinas, contação de histórias e shows, entre outras atividades. Um dos pilares da curadoria é a valorização dos escritores e escritoras noronhenses. Por isso, nomes locais, como Graziele Rodrigues, Ikaro Silvester, Elda Paz e Thania Brito, compõem a agenda do evento.



Entre os autores convidados, a organização buscou trazer representantes de diferentes origens e com estilos distintos, com predominância dos pernambucanos, como Cícero Belmar, Cida Pedrosa, Luna Vitrolira, Mariane Bigio, Klester Cavalcanti e Cannibal. Quem tem lugar de honra na programação é Raimundo Carrero, homenageado desta edição inaugural. Ele abre o evento com um painel sobre sua última publicação, o livro “A Vida é Traição”, e seus 50 anos de carreira.

“Carrero é um dos maiores nomes da literatura no País e, para mim, o maior escritor vivo do estado. Tê-lo como homenageado é fazer jus à história e à obra dele”, comenta Ney, que também integra o evento com um bate-papo sobre seu mais recente livro, “Apocalipse Todo Dia”, editado pela Patuá.

De São Paulo, a Literarte traz a autora best-seller Aline Bei, que apresenta “Uma delicada coleção de ausências”, seu novo livro. Outro paulistano convidado é Santiago Nazarian, escritor, tradutor e roteirista. O cearense Mailson Furtado, que venceu o Prêmio Jabuti de Livro do Ano em 2018, é outro nome confirmado.

“O objetivo central do festival é trazer à ilha debates de alto nível no campo literário,para que as pessoas entendam que ler não é apenas passatempo. A literatura te ajuda a expandir o seu próprio mundo. Realizar esse evento aqui era um sonho antigo e espero que, após a primeira edição, Noronha entre nesse caldeirão literário que o Nordeste tem a oferecer”, afirma o curador.

Parceira do evento, a Companhia Editora de Pernambuco é a editora oficial da 1ª Literarte. Além de atividades previstas para o palco, a Cepe conta com um estande próprio durante os três dias. Das 15h às 18h, a Tenda Criativa vai abrigar diferentes oficinas com arte-educadores, como a promovida pelo Projeto Galeria Reciclada, que produz objetos a partir de materiais descartados pela empresa estatal.

A música e a cultura popular também são parte importante do festival. A abertura do festival, por exemplo, fica por conta do Maracatu Nação Noronha, que se apresenta às 14h de hoje. Shows de artistas de Fernando de Noronha fazem parte da programação. Amandi Cortez, Marina do Mar, Joelson Santos e banda Café Preto darão aos visitantes uma mostra da música produzida na ilha, promovendo o encontro da literatura com outras linguagens artísticas.

Serviço

1º Festival Literário e Artístico de Fernando de Noronha (Literarte)

Quando: de hoje até domingo, sempre a partir das 14h

Onde: Praça São Miguel - Vila dos Remédios, Fernando de Noronha

Acesso gratuito

Informações: @noronha_oficial (Instagram)

