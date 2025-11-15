A- A+

LITERATURA Na Literarte, Raimundo Carrero celebra 50 anos de carreira e comenta sucesso da Perna Cabeluda Autor de uma crônica sobre a lenda, Carrero é tido como um dos responsáveis por sua criação no imaginário pernambucano

O Festival Literário e Artístico de Fernando de Noronha (Literarte) estreou nesta sexta-feira (14). Em sua primeira edição, o evento reúne autores do arquipélago e também de fora. Raimundo Carrero, homenageado da festa, abriu a programação.

Ao falar sobre seus 50 anos de carreira, o escritor destacou o caráter autobiográfico de sua escrita. “Tudo o que a gente escreve, mesmo que seja uma palavra qualquer, é a vida da gente”, disse o autor, que lançou neste ano “A Vida é Traição”.

O livro “A História de Bernarda Soledade - A Tigre do Sertão”, lançado em 1975, é considerado o marco inaugural da trajetória literária de Carrero. No ano seguinte à primeira publicação do romance, ele escreveria - como jornalista - outro texto que marcaria para sempre sua carreira.



“Marilene [esposa] marca todos os dias, para mim, três ou quatro entrevistas. Agora, me diga para quê? Para falar da Perna Cabeluda. Não aguento mais”, brinca o escritor, que se diverte com a volta do interesse pelo personagem, especialmente após sua aparição nos filmes “O Agente Secreto” e “Recife Assombrado 2”.

Apesar da repetição, Carrero não se esquivou de contar mais uma vez a história de como a famosa lenda recifense surgiu nos seus tempos de repórter. “Eu estava trabalhando no jornal e chegou um moço todo ensanguentado. Ele disse que tinha levado uma “pisa” da Perna Cabeluda. Chegou em casa e ela estava deitada com a mulher dele. Achei ótimo. Me sentei e escrevi uma crônica, no dia 1º de fevereiro de 1976”, relembrou.

ALINE BEI

Além de Carrero, a autora paulista Aline Bei também compartilhou detalhes do seu processo criativo com o jornalista e escritor Ney Anderson, curador do evento. Neste ano, ela lançou seu terceiro romance, “Uma Delicada Coleção de Ausências”.

“Tenho um modo de escrever que muitas vezes as pessoas nomeiam como poesia, mas não é bem isso. Estou numa fronteira com a dramaturgia, o teatro em si e a prosa também. Comecei a escrever textos mais curtos, experimentando essa dicção, pensando que a composição do personagem e a posição da palavra pudessem, de alguma forma, convocar tudo o que aprendi no teatro”, apontou Aline, que é também atriz.

O público que compareceu à estrutura montada na Praça São Miguel, na Vila dos Remédios, acompanhou ainda um recital com a poeta Luna Vitrolira e apresentações musicais do Maracatu Nação Noronha e do cantor Amandi Cortez, além de contação de histórias para o público infantil. O Fliterarte segue com programação até o domingo (16).



*O repórter viajou à convite da Superintendência de Turismo, Cultura e Esportes de Fernando de Noronha

