Debate sobre vozes negras femininas abre terceira noite da Literarte, em Fernando de Noronha
Preta Letrada e Luna Vitrolira abriram a programação deste sábado (6), com mediação de Elô Araújo
Um bate-papo sobre vozes negras femininas deu início à terceira noite da Literarte - Festival Literário, Cultural e Artístico de Fernando de Noronha, neste sábado (6). A mesa foi composta por Preta Letrada e Luna Vitrolira, com mediação da jornalista Elô Araújo.
A baiana Preta Letrada, cujo nome de batismo é Camilla Assunção, é advogada criminalista, pesquisadora e comunicadora popular. Ela usa seu alcance nas redes sociais para falar, entre outros temas, sobre questões raciais.
Durante a conversa, Preta Letrada destacou que crianças e adolescentes de hoje possuem mais referências midiáticas negras do que as de sua geração. A internet para ela, apesar de sua toxicidade, pode ser um espaço de disseminação desse referencial.
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“Há alguns anos até pensei em sair [das redes sociais], só que aí eu encontrei uma menina de uma escola em Salvador que falou que se percebeu bonita quando me viu com o meu cabelo. Quando ouvi isso, entendi que a internet também é um lugar de disputa”, relatou a criadora de conteúdo.
Luna Vitrolira, poeta, performer e compositora natural do Recife, contou que sofreu bullying na infância ao estudar em uma escola particular majoritariamente frequentada por pessoas brancas. A escrita serviu para ajudá-la a enfrentar esse momento.
“Eu comecei a escrever pela revolta. O que me salvou na infância foi o diário. Se eu não tivesse tido ele para desabafar, talvez eu tivesse sido uma criança que pudesse ter desenvolvido outras doenças crônicas, porque quando agente não explode, a gente implode. A palavra me permitiu colocar para fora de alguma forma, ainda que fazendo pouco barulho naquele momento inicial”, afirmou a pernambucana.
A noite trouxe ainda outras duas mesas. Em uma delas, a advogada e poeta Márcia Feodrippe. Natural de Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, ela costuma escrever versos pautados em sentimentos, tendo o amor como fonte inspiradora maior.
- Mesa "Literatura e Afetos: Narrativas que Curam e Conectam".
- Márcia Feodrippe falou sobre suas inspirações poéticas.
“Vejo beleza em tudo, até no que é feio. A poesia consegue levar ao leitor uma sensibilidade maior em relação ao mundo. Ela faz com que enxerguemos algo que naturalmente passa despercebido aos olhos”, comentou Márcia.
A última mesa da noite reuniu as escritoras Clarice Freire, Agnes Souza e Edilene Silva, mediadas por Edna Moura. Revelando bastidores de seus processos criativos, elas conversaram sobre o tema “Literatura e Afetos: Narrativas que Curam e Conectam”.