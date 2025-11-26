A- A+

LITERATURA NEGRA Unicap recebe a 5ª edição do Festival Pernambucano de Literatura Negra nesta quarta (26) Com o tema "Mulheres negras no centro da literatura", o Festival homenageia, este ano, as escritoras Inaldete Pinheiro (Pernambuco) e Cida Bento (São Paulo)

No esteio das discussões e reflexões ensejadas pelo Mês da Consciência Negra, a literatura também é local imprescindível de pensar – e confirmar – a grandeza da produção cultural dessa população.

Neste sentido, reside a importância de se celebrar e visibilizar a produção literária negra, e atuam eventos como o Festival Pernambucano de Literatura Negra, que realiza, hoje (26), sua 5ª edição, a partir das 14h, na Universidade Católica de Pernambuco, Centro do Recife.

Ao longo do dia de hoje, o Festival promoverá um grande encontro aberto ao público, que contará com a participação de escritores negros, sejam eles naturais de/ou radicados em Pernambuco, assim como de atrações convidadas.

Quinta edição

O Festival Pernambucano de Literatura Negra foi idealizado pela jornalista e escritora Jaqueline Fraga, e teve sua primeira edição em 2022, no Recife, de forma totalmente independente.

Em 2024, com o aporte de leis e editais de cultura, foram realizadas três edições ao longo do ano: em Petrolina, no Sertão de Pernambuco; em Garanhuns, no Agreste do Estado; e na capital, Recife.

Agora em 2025, o Festival obteve o apoio do Funcultura para a realização de sua 5ª edição, dividida em dois momentos: primeiro, com dois dias de programação na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que aconteceu em outubro, em Olinda; e hoje, na Unicap.

O Festival, inclusive, foi finalista do Prêmio Jabuti 2025 na categoria “Fomento à Leitura”. Isso referenda e projeta não apenas o nome do festival como importante instrumento na luta antirracista, mas, projeta a própria literatura negra brasileira, potencializando nomes e produções.

“O festival surgiu com esse objetivo de evidenciar e valorizar a literatura produzida por autores negros, justamente por perceber que ainda tínhamos um mercado editorial muito embranquecido. Eu acredito demais na força dessa coletividade e na importância de termos espaços que tragam esse debate para o centro do palco. Que bom que o festival vem cumprindo esse papel”, comenta Jaqueline Fraga.

Mulheres Negras

Sob o tema “Mulheres negras no centro da literatura”, o Festival tem na curadoria a escritora, atriz e ativista pelos direitos humanos Odailta Alves, e homenageia as autoras Inaldete Pinheiro (Pernambuco) e Cida Bento (São Paulo).

“Cida, eleita em 2015 uma das pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade, é autora de ‘O Pacto da Branquitude’, conceito que aborda como a manutenção de privilégios perdura no Brasil”, diz Jaqueline.

“E Inaldete, uma das fundadoras do Movimento Negro no Recife, tem uma vasta produção literária, dedicando-se, inclusive e especialmente, a obras infanto-juvenis, reforçando a importância de se trabalhar uma educação antirracista desde a infância”, completa.

Programação

O Festival abre oficialmente às 14h, no auditório Dom Helder Câmara, da Unicap. Na sequência, o Sarau Literário reúne Camila Mendes, Iyadirê Zidanes, Jessicalen Conceição e Vitória Oliveira.

Também acontecem as mesas “O fortalecimento da identidade negra na Literatura”, com Inaldete Pinheiro, Mariana Andrade e Kemla Baptista (mediação), e “Reparação e reconhecimento: ancestralidade guiando novos futuros”, com Cida Bento e Carla Teixeira (mediação).

Também haverá a palestra “Desafios e estratégias do jornalismo negro e cultural em Pernambuco”, com Giovanna Carneiro, lançamento de livro e sessão de autógrafos, e, no encerramento, apresentação musical de Evelli Eller.



Confira a programação completa:



14h - Abertura



14h15 às 15h15 - Sarau Literário + sessão coletiva de autógrafos

Com Camila Mendes, Iyadirê Zidanes, Jessicalen Conceição e Vitória Oliveira



15h30 às 17h - Mesa: O fortalecimento da identidade negra na literatura de Inaldete Pinheiro.

Com Inaldete Pinheiro, Mariana Andrade e Kemla Baptista (mediação)



17h às 17h30 - Coffee Break

Com Cabloca Delícias



17h30 às 18h30 - Palestra: Desafios e estratégias do jornalismo negro e cultural em Pernambuco.

Com Giovanna Carneiro



18h30 - 19h15 - Lançamento de Livros + sessão coletiva de autógrafos

"Afrochego - Poema para Acalentar meu povo" (segunda edição), de Odailta Alves

"Carta ao Papai Noel", de Inaldete Pinheiro

"Retalhos", de Valterlane Silva

"Escrever é sobreviver", de Gabriela Machado

"O amor nunca perde o caminho de casa", de Camila Mendes



19h30 às 21h - Mesa: Reparação e reconhecimento: ancestralidade guiando

novos futuros.

Com Cida Bento e Carla Teixeira (mediação)



21h - Encerramento

Com apresentação musical de Evelli Eller

SERVIÇO

5ª edição do Festival Pernambucano de Literatura Negra

Quando: Quarta (26), a partir das 14h

Onde: Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) - Rua do Príncipe, 526, Boa Vista - Recife-PE

Entrada gratuita

Informações: @festivaldeliteraturanegra_pe / negrasou.com.br/festival/quintaedicao

