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Influenciador Lito Sousa deixou vídeos para o filho assistir em diferentes momentos da vida, diz esposa A declaração foi feita durante a despedida do influenciador no Museu Aeroespacial Paulista (MAPA), em São Paulo

Durante despedida e homenagem no Museu Aeroespacial Paulista (MAPA), localizado no Campo de Marte, em São Paulo, nesta sexta-feira (2), a viúva do piloto de avião e influenciador Lito Sousa, Mila Seidl, revelou que o marido gravou vídeos para o filho do casal.

Lito morreu, aos 59 anos, nessa quinta-feira (1º). Ele sofria com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons e também lutava contra um câncer na próstata.

Segundo a empresária, o influenciador de aviação tomou a iniciativa ao perceber o avanço da doença. O objetivo é que o filho assista em diferentes momentos da vida, já que eles foram gravados para aniversários específicos.

“Eu acho que, se eu não me engano, de 9, de 14, de 18 anos”, contou.

Os registros trazem lições que Lito considerava importantes transmitir ao filho. Mila também afirmou que, por enquanto, o menino não demonstra interesse em seguir carreira na aviação ou na comunicação, e quer ser jogador de futebol.

Últimos momentos

A esposa de Lito também falou sobre os últimos momentos ao lado do marido. Para ela, é difícil determinar qual foi a última conversa entre os dois, já que o influenciador foi perdendo algumas capacidades gradualmente com a evolução da doença.

No entanto, Mila disse que tentou tranquilizá-lo.

“Está em paz, a gente vai ficar aqui, a gente vai dar conta”.

A empresária destacou algumas caracteristicas do influenciador que mais a inspiravam. Ela descreveu Lito como uma pessoa racional, calma e com uma inteligência emocional “fora do comum”.

Ao ser questionada sobre os medos dele, revelou uma curiosidade: ele tinha medo de barata. Segundo ela, fora isso, Lito não demonstrava medo nem mesmo diante da morte.

Legado

Mila ainda falou sobre o futuro do legado deixado pelo marido e afirmou que o trabalho deverá continuar, apesar de reconhecer que a personalidade dele era única. Ela reconheceu que Lito ajudou muitas pessoas a perderem o medo de voar.

“O que fazia o Lito ser único era o carisma dele. E isso é algo que a gente não consegue aprender, porque era dele. A gente vai continuar. Se vai ser igual... Provavelmente não vai ser igual”, afirmou. "Ele não é um influenciador, ele é uma pessoa fantástica", completou Mila.

Homenagem

Lito Sousa foi homenageado no Museu Aeroespacial Paulista (MAPA). Uma coroa de flores foi colocada ao lado de uma exposição de aviões, em memória do influenciador que construiu uma trajetória com o canal Aviões e Músicas.

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