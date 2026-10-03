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SAÚDE Viúva de Lito Sousa explica ausência do filho de 7 anos no velório do influenciador: "Achei ótimo" Menino decidiu não participar da cerimônia nesta sexta-feira, em São Paulo, e mãe aprovou

O pequeno filho de Lito Sousa e Mila Seidl não esteve no velório e nas homenagens ao pai, nesta sexta-feira. Lito morreu na quinta-feira, após meses de tratamento contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob, patologia neurodegenerativa rara. Aos 7 anos, o menino decidiu não ir à cerimônia, e a mãe afirmou ter considerado a escolha positiva.



Segundo Mila Seidl, é melhor que o menino preserve a lembrança que ele tem do pai. A preocupação de Mila é evitar que o filho associe Lito aos momentos finais da doença. Nas redes sociais, ela explicou a decisão:

— Antes que todo mundo pergunte: não, o Malone não vai ao velório. Ele não quis e eu achei ótimo. Queria que ele preservasse outra imagem — disse.

O velório foi aberto ao público, segundo Mila, porque Lito era uma pessoa muito querida. Ao mesmo tempo, ela pediu que os presentes não fotografassem a cerimônia nem o corpo do influenciador.

— Não tirem foto, porque tudo o que cai na internet não sai nunca mais. Tenho um filho de sete anos, cuja imagem eu quero preservar, aquela imagem que a gente vê bonita. Então, a minha maior preocupação é essa — explicou.

Família evitou imagens da fase final da doença

Mila contou que a família também tomou cuidados para impedir que fotografias de Lito durante a fase final da doença fossem divulgadas.

— A gente teve muito cuidado para que, durante esse tempo, ele não tivesse fotos vazadas dele doente, já no finalzinho. Não queria que fosse dessa forma. Então quem for, sem fotos. Vai estar escrito, mas a gente sempre sabe que tem gente que tira. Não façam isso, por favor — reforçou.

A preocupação está relacionada também à forma como o menino conheceu a doença do pai. Depois de receber o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob, uma doença rara e degenerativa, Lito conversou com o filho sobre a possibilidade de morrer.

Mila afirmou que Lito deixou gravados alguns vídeos para que o filho de sete anos do casal assista em seus aniversários futuros.

Lito falou sobre a morte com o filho

O piloto dizia não ter medo de morrer. Afirmou, em um vídeo gravado quando já estava debilitado, que considerava ter vivido uma vida boa e que nunca fez mal a ninguém. O que causava medo, segundo ele, era pensar em como contaria ao filho que viraria “estrelinha” e imaginar a saudade que a criança sentirá.

— Não tenho medo de morrer. Estou muito sossegado com isso. Eu fui extremamente feliz em tudo que eu fiz — disse há um mês.

Mila contou que Lito explicou a situação ao menino de uma maneira delicada, recorrendo à ideia do ciclo da vida para falar sobre a possibilidade da própria morte.

Em um vídeo publicado em 18 de agosto, Mila já havia falado sobre a evolução da doença. Na ocasião, contou que Lito havia perdido bastante movimento nas semanas anteriores, mas permanecia lúcido.

O médico havia orientado que ele aproveitasse esse período para conversar, fazer planos e viver momentos com a família.

"Dias muito difíceis"

A viúva de Lito Sousa concedeu uma breve entrevista à imprensa depois do velório, onde agradeceu a Força Aérea Brasileira, gestora do espaço no Campo de Marte, pelo espaço para a despedida do influenciador.

— O Lito teve oportunidade de fazer algumas declarações de vontade, e essa era delas. Ele queria uma despedida perto daquilo que ele ama, que é aviação, que são os aviões — afirmou. — E esse aqui é um ambiente que ele amou muito. Apesar de ter trabalhado na United Airlines por muitos anos, e em outas empresas privadas, ele teve a formação inicial na Força Aérea.

Mila agradeceu a presença dos fãs no velório e pediu desculpas por ter se recolhido nos últimos dias, porque a doença do marido exigia cuidados especiais.

— Foram dias muito difíceis. Todo mundo conseguiu já pesquisar um pouco sobre a doença, mas ela não é nem de longe o que se lê sobre ela. É uma doença avassaladora, que em dias todo o cenário muda— contou.

Como empresária e sócia do marido, ela diz que pretende manter no ar sites e cursos que Lito promovia.

— Esse legado não acaba — afirmou. — O que mais nos preocupa é como fazer isso sem ele como criador de conteúdo. Existem vários criadores de conteúdo, mas o que fazia o Lito ser único era o carisma dele. E isso é algo que a gente não consegue aprender, porque era dele.

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