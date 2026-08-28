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Famosos Lito Sousa revela melhora nos movimentos da mão: 'eu não desisto' Influenciador foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons

O influenciador Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas, revelou uma surpreendente melhora nos movimentos da sua mão esquerda. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que as pessoas ficaram com os "olhos esbugalhados" quando ele fez o primeiro movimento com a mão durante a sua internação no hospital.

"Essa minha mão que está aqui do lado esquerdo, meio parada, ela não conseguia se mexer e hoje ela já está fazendo movimentos. Então, eu não desisto, como o Palmeiras não desiste. No primeiro movimento que ela fez aqui no hospital mesmo, eu falei para quem estava vendo, de olhos esbugalhados: 'Aqui é Palmeiras, p...'"

Lito foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons. A doença pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não há tratamento para a condição, e os cuidados disponíveis são voltados ao controle dos sintomas.

O influenciador descobriu a doença depois de ser diagnosticado com câncer de próstata há cerca de quatro meses. A descoberta foi feita em um acompanhamento médico de rotina. Em exames, foi notada elevação nos níveis de Antígeno Prostático Específico (PSA), o que o levou imediatamente ao urologista.

Após exames complementares de ressonância magnética e biópsia, foi confirmada a presença de um carcinoma classificado como de risco intermediário-baixo. Lito optou pela prostatectomia, cirurgia para remoção total da próstata.

Enquanto organizava o tratamento para o câncer, o influenciador começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Ele percebeu a perda progressiva de controle motor no braço e na mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, evoluindo para dormência e falta de coordenação.

Durante viagem aos Estados Unidos, a alteração postural e o comprometimento motor tornaram-se mais acentuados e, de volta ao Brasil, ele buscou ajuda médica no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Nas semanas seguintes, fez uma série de exames para descobrir qual era a origem do problema e foi diagnosticado com a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob.

As manifestações da doença dependem das regiões cerebrais afetadas. Podem surgir alterações motoras, de coordenação e visão, além de problemas de memória, comportamento e outras funções cognitivas.

No início, a doença de Creutzfeldt-Jakob pode se parecer com outros quadros neurológicos, já que algumas de suas manifestações, principalmente as alterações cognitivas, não são exclusivas da condição. Os sintomas podem variar de um paciente para outro e um aspecto que pode chamar a atenção é a rapidez com que essas alterações avançam.

Governo tenta viabilizar participação em estudo

O Ministério da Saúde formalizou um pedido para que Lito seja incluído na fase inicial de testes de um estudo clínico em Harvard, nos Estados Unidos. O Itamaraty também mobilizou embaixadas brasileiras em países onde existem ensaios clínicos relacionados à doença para tentar obter a inclusão do influenciador em estudos experimentais.

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