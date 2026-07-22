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influenciadores Lito Sousa tem diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central, segundo boletim médico O boletim informa ainda que o diagnóstico prévio de câncer de próstata em estágio inicial segue em acompanhamento

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, de 59 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde a última segunda-feira (20) para investigação e tratamento de um quadro de inflamação do sistema nervoso central. Segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (22) ele já iniciou o tratamento e apresentou melhora dos sintomas neurológicos.

De acordo com o hospital, Lito permanece internado para dar continuidade à assistência médica e à investigação diagnóstica complementar. O boletim informa ainda que o diagnóstico prévio de câncer de próstata em estágio inicial segue em acompanhamento e que a definição do tratamento oncológico ocorrerá após a resolução do quadro neurológico.

Na última sexta-feira (17) Lito revelou nas redes sociais que havia sido diagnosticado com câncer de próstata e que precisaria passar por uma cirurgia nas semanas seguintes. Em vídeo, ele contou que descobriu a doença após exames de rotina e decidiu compartilhar o momento com o público.

Segundo o influenciador, o tumor é um adenocarcinoma de próstata classificado como de agressividade intermediária. Ele afirmou que recebeu o diagnóstico há cerca de três meses e disse que, apesar de realizar check-ups regularmente, a doença não foi identificada antes.

Lito também informou que exames realizados antes da cirurgia identificaram uma alteração suspeita no pulmão, que deverá ser investigada por meio de uma nova biópsia. Além disso, ele relatou que vinha apurando a causa de uma dormência no braço esquerdo, sintoma que persistia havia cerca de um mês.

Ao comentar o momento vivido, o criador de conteúdo afirmou que os últimos meses foram difíceis física e emocionalmente, mas disse estar preparado para dividir a situação com seus seguidores.

Conhecido pelo canal Aviões e Música, Lito Sousa reúne mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e produz conteúdo sobre aviação. Antes de se tornar influenciador, trabalhou por mais de 30 anos como mecânico de aeronaves, com passagens por empresas como Varig e United Airlines.

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