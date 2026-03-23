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CINEMA Live-action de "Moana" ganha novo trailer da Disney e revela visual de "The Rock" como Maui; veja Adaptação estreia nos cinemas dez anos depois da primeira animação ser lançada pela Disney

A Disney divulgou o novo trailer de "Moana", com a primeira aparição de Dwayne "The Rock" Johnson, como o semideus Maui, na adaptação em live-action da animação homônima. Na prévia, observamos o visual do personagem que foi interpretado pelo ator nas animações de "Moana" (2016) e "Moana 2" (2024).

O live-action adapta a história da primeira animação, indicada ao Oscar, centrada na jornada de amadurecimento de Moana, velejando para além do recife da ilha onde vive através do Oceano Pacífico. A adaptação estreia em 9 de julho de 2026 nos cinemas brasileiros, com Catherine Laga'aia vivendo a personagem-título.

Confira o trailer:



Trama

Durante a aventura, Moana recorre a ajuda do semideus Maui, reprisado por Dwayne Johnson, o dublador original do personagem na animação e um dos produtores do live-action. Além disso, essa é a primeira vez que um ator de um filme de animação da Disney interpreta fisicamente o mesmo personagem em uma refilmagem com atores reais.

Produção

''Moana'' é dirigido por Thomas Kail, vencedor do Emmy e do Tony Awards por "Hamilton", mas estreando como diretor de um longa-metragem. O filme apresenta canções originais de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi e Mark Mancina, e uma trilha sonora original composta por Mancina. As animações "Moana" e "Moana 2" estão disponíveis no Disney+.

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