Live-action de "Turma da Mônica Jovem" tem elenco revelado; confira quem é quem

Um novo filme em live-action vai levar novamente os icônicos personagens dos quadrinhos de Mauricio de Sousa aos cinemas. "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo", que mostra a turma do bairro do Limoeiro agora adolescente, teve o seu elenco principal revelado.

Mônica e seus amigos não serão interpretados pelos mesmos atores que estrelaram os filmes “Turma da Mônica: Laços” e “Turma da Mônica: Lições”, além da série do Globoplay. A Mauricio de Sousa Produções (MSP) e a Bronze Filmes preferiram escalar atores mais velhos, com passagens por trabalhos na Globo e no SBT.

Sophia Valverde, protagonista da novela "Poliana Moça", será Mônica. Cebolinha será vivido por Xande Valois, que atuou em folhetins como “Êta Mundo Bom!”. Bianca Paiva, de "Chiquititas", ficou com o papel de Magali. Cascão será interpretado por Theo Salomão, da série "Escola de Gênios". Já Carol Roberto, ex-The Voice Kids, dará vida a Milena.



O elenco traz ainda Carolina Amaral (“O Coro: Sucesso, aqui vou eu”), como Denise; Bruno Vinicius (“Rota 66”), no papel de Jeremias; e Giovanna Chaves (“Cúmplices de um Resgate”), vivendo Carminha Frufru.

Dirigido por Maurício Eça (“Carrossel: O Filme” e “A Menina que Matou os Pais”), o longa-metragem tem roteiro original de Regina Negrini, com colaboração de Antonio Arruda. O filme será rodado em São Paulo e já tem as locações confirmadas: Colégio Notre Dame, no bairro do Sumaré, o Parque Chácara Jockey e a Mansão Jafet.

A trama mostra Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena no ensino médio. Eles unem suas forças para tentar salvar o Museu do Limoeiro, que será leiloado. Ao investigar o assunto, eles acabam descobrindo segredos antigos e assustadores do bairro e logo percebem que podem estar lidando com uma ameaça muito maior.

