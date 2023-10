A- A+

CELEBRIDADES Live com Larissa Manoela e Maisa rendeu venda de mais de R$ 100 milhões em protetor labial Hidratante para os lábios, com gosto de bala famosa entre jovens, se esgota nas farmácias do país e reforça tendência que sacode o mercado

Em apenas 20 minutos, Larissa Manoela e Maisa Silva venderam mais de R$ 40 milhões em protetores labiais. Sim, na última quinta-feira (5), as atrizes foram responsáveis por catapultar a comercialização de uma linha de hidratantes labiais da marca Cimed que virou febre entre jovens no Brasil. Nesta quarta-feira (11), a empresa farmacêutica divulgou que espera vender, até o fim do ano, mais de R$ 100 milhões dos produtos batizados como Carmed. Na maior parte das farmácias do país, o produto está em falta.

No transmissão ao vivo que realizaram na última semana, as duas artistas protagonizaram cenas em que passam o hidratante labial e celebram a própria amizade. A empolgação dos fãs e consumidores tem sido enorme desde então. Hoje, há uma fila de espera de 60 dias para a empresa abastecer as farmácias. Isso porque foi preciso suspender a venda on-line, já que não haveria como a farmacêutica corresponder devidamente à alta demanda.

Por que o hidratante labial faz sucesso?

Inspirados nos doces "Dentadura", "Bananas" e "Beijos" da marca espanhola Fini, os três hidratantes labiais da linha Carmed (à venda por R$ 29,90, cada) trazem o cheiro e o gosto das balas. O atual fenômeno é exemplo de uma tendência que vem sacudindo o mercado recentemente: parcerias entre duas ou mais marcas estão ganhando cada vez mais adesão entre as empresas, de olho num mercado mais amplo e diverso.

Popularmente conhecidas como "collabs", essas parcerias funcionam como um atalho. Quando uma marca se junta a outra para lançar produtos exclusivos, consegue multiplicar os pontos de venda em que aparece, fortalecer os laços com clientes já fidelizados e atrair novos (e jovens) consumidores, sobretudo por meio de redes sociais como o Tik Tok.

Segundo analistas do mercado, várias empresas buscam collabs justamente para atrair a atenção da Geração Z. Parcerias com marcas conhecidas por essa faixa etária funcionam como um atalho para incorporar valores como jovialidade e viralizar nas redes sociais. É o caso do tal hidratante labial.

"A parceria traz uma construção rápida de marca e o produto é mais facilmente aceito", disse o especialista em branding Galileu Nogueira, fundador da Galileo Branding, numa entrevista recente ao GLOBO.

