solidariedade Live de Zeca Pagodinho com Ben Jor, Alcione e Gilberto Gil teve bebedeira e improvisos Apresentação solidária arrecadou doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Zeca Pagodinho uniu forças em prol do Rio Grande do Sul numa live solidária feita na noite desta segunda-feira (27). O show, que reuniu nomes de peso da música como Gilberto Gil, Jorge Ben, Alcione, Jorge Aragão e Xande de Pilares foi transmitido pelo YouTube, no canal oficial do cantor, e pela CazéTV. A apresentação foi do ex-namorado de Luísa Sonza, Chico Moedas.

A seguir, veja alguns dos melhores momentos da live de Zeca Pagodinho de 27/5.

Jorge chegou

A roda já estava formada na casa de Zeca Pagodinho quando mais um ilustre convidado chegou: Jorge Ben Jor. Para celebrá-lo, os músicos entoaram "Xica da Silva", canção de Ben Jor do disco "África Brasil".

Você está em casa numa roda de amigos e simplesmente aparece o JORGE BENJOR. Detalhe: os amigos são Alcione, Gilberto Gil, Xande de Pilares, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina, Diogo Nogueira e Jorge Aragão. Coisas que só o Zeca Pagodinho proporciona pra gente! pic.twitter.com/iaOcijuHuW — Leonardo Bruno (@LeonardoBrunoP9) May 27, 2024

O troco de Xande

Por um instante, Zeca deixou o microfone de lado pra degustar uma taça de vinho. Xande de Pilares cutucou o anfitrião: "Ô Zeca, veio aqui fazer o quê?". Era um troco — pouco antes, foi Zeca quem brincou com Xande da mesma maneira.

a live zeca pagodinho mudo pic.twitter.com/NJ2KIKHYcR — moo, djavan (ao vivo) (@flertefatale) May 28, 2024

Zeca soltinho

Lá pelas tantas, durante a música "Deixa a vida me levar", Zeca foi pra galera e mostrou mais uma vez que estava soltinho. Chegou a cair em cima do sofá de propósito, provocando risos entre os convidados.

O Zeca Pagodinho já tá totalmente ENTREGUE na live kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/LF2NqfCRDN — Trecho Pagode (@TrechoPagode) May 28, 2024

Foi ou não foi?

Em determinada altura, Zeca se pergunta qual é a próxima música e há um clima de confusão no ar. Ele diz que "A loba", de Alcione, já havia sido feito, porque pediu pra cantora uivar. Quando questionado por Xande, o sambista implica: "você não sabe de nada, já tá bêbado já ...".

- a loba

- ah cantou falei pra ela uiva cantou nem uivar ela uivou

- é sufoco dele

- eu falei uiva você não uivou

- ah é a loba pic.twitter.com/jNa8PfOkG3 — moo, djavan (ao vivo) (@flertefatale) May 28, 2024

Em família

Um dos momentos mais bonitos da live foi quando um dos netos de Zeca Pagodinho cantou junto com a roda liderada pelo avô a música "Naquela mesa", de Sérgio Bittencourt.

Lindo demais o neto do Zeca Pagodinho cantando “Aquela mesa” pic.twitter.com/z3TruaLmFF — Trecho Pagode (@TrechoPagode) May 28, 2024

Improvisos

Não é todo dia que Alcione, Gilberto Gil e Jorge Ben Jor se encontram numa roda de samba. Aqui, os três curtem um momento de improviso, com Ben Jor na gaita, Gil no violão e Marrom no vocal.

jorge ben na gaitinha dele + improvisando com a alcione + gil no violão pic.twitter.com/bCWx53Oxhc — moo, djavan (ao vivo) (@flertefatale) May 27, 2024

