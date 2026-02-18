A- A+

show Live Nation anuncia novo horário para os shows do Bad Bunny no Brasil Em estreia no País, artista se apresenta em 20 e 21 de fevereiro no Allianz Parque, em São Paulo

Bad Bunny vem ao Brasil para duas apresentações em São Paulo, no Allianz Parque. Programados para 20 e 21, os shows tiveram alteração em seu horário, conforme informado pela Live Nation.



Anteriormente previstas para se iniciarem às 21h, as apresentações foram antecipadas em 30 minutos e ocorrerão a partir das 20h30. Já a abertura dos portões se dará às 16h.

Leia também • Pitbull convoca fãs para recorde inusitado de maior reunião de pessoas com toucas carecas • Daniel Radcliffe não quer comparações entre novo elenco de 'Harry Potter' e o antigo • Shia LaBeouf e Mia Goth se separaram secretamente há um ano, diz jornal

O ano já se iniciou movimentado para o artista. Além da vitória de três Grammys na edição de 2026, o cantor também se apresentou no intervalo do Super Bowl, marcada como a performance mais assistida em toda a história do evento.



O sucesso de sua apresentação foi tamanho que impactou diretamente na percepção do Brasil perante Bad Bunny. Os streams do artista aumentaram em 426% no Spotify e os ingressos restantes para a estreia do artista no Brasil se esgotaram. O ano já se iniciou movimentado para o artista. Além da vitória de três Grammys na edição de 2026, o cantor também se apresentou no intervalo do Super Bowl, marcada como a performance mais assistida em toda a história do evento.O sucesso de sua apresentação foi tamanho que impactou diretamente na percepção do Brasil perante Bad Bunny. Os streams do artista aumentaram em 426% no Spotify e os ingressos restantes para a estreia do artista no Brasil se esgotaram.

Veja também