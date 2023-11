Liverina e Dani Carmesim lançam o single 'Lugar de Fala' nas plataformas digitais; ouça

A- A+

As cantoras pernambucanas Liverina e Dani Carmesim lançaram juntas o single "Lugar de Fala", já disponível agora nas principais plataformas digitais de música. A música é um convite à reflexão sobre a importância de consideração e respeito às diferentes experiências de vida e diversidade de vozes para construir uma sociedade mais justa e inclusiva.



O período desafiador para Liverina, quando se encontrou recém-formada em Música e contava com uma renda baixa para sustentar sua casa e investir em sua carreira artística independente serviu de inspiração para a nova canção, que na parceria com Dani Carmesim adiciona camadas de profundidade à composição, elevando a mensagem de empoderamento e dando vida a uma melodia envolvente.



Ouça:

A fusão única de estilos dos artistas resulta em uma experiência auditiva cativante que ecoa a força e a determinação nos momentos mais desafiadores da vida. Liverina e Dani Carmesim entregam uma narrativa poderosa que ressoará nos corações daqueles que buscam a liberdade de expressão.

"Lugar de Fala é mais do que uma canção; é um manifesto de resistência. Em um mundo onde a diversidade de vozes muitas vezes é desconsiderada, a canção destaca a importância de cada indivíduo falar por si mesmo, sem ser rotulado como vitimista, e reivindicar o direito de expressar sua verdade", diz o texto de divulgação da faixa.





Veja também

Cultura Funcultura Música 2022/2023 tem resultado preliminar divulgado; confira a lista