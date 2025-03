Livraria da Praça recebe lançamento de "Desvelo-me", livro de poesias de Ana Souza

A- A+

Vivências a partir de inquietudes cotidianas são motes para o livro de poesias de Ana de Souza, "Desvelo-me", publicação da editora Viseu que ganha lançamento neste sábado (15) na Livraria da Praça, em Casa Forte, Zona Norte da cidade.



Médica e também artista da música, como cantora e compositora, Ana leva para a obra mais uma de suas facetas, como forma de buscar novas maneiras de se colocar no mundo.

Na ocasião do lançamento do livro, que tem prefácio de Lula Arraes, também será realizado um sarau seguido de bate-papo e sessão de autógrafos.





Trajetória

Dedicada há décadas à medicina, Ana de Souza passou a se voltar para a música como intérprete, além de se inserir também em obras autorais.



De Serra Talhada, no Sertão pernambucano, desde sempre tocar violão e dedicar-se à leitura estiveram em sua rotina.



"Adorava ler, cantar, tocar, mas o vestibular me fez colocar este sonho para dormir", conta Ana, que após mais de três décadas de medicina resolveu entregar-se à sua paixão pela arte.



O livro

Mãe de cinco filhos e avó de cinco netos, Ana de Souza ressignifica as experiências acumuladas ao longo da vida em cerca de 40 poesias, divididas em 12 capítulos.



São 82 páginas abordando temas como sentimentos, amizade, o ciclo da vida, busca pela plenitude, o Sertão e os sonhos.

“ (...) Observar o outro, suas relações familiares e com a vida diária me engrandeceu como ser humano, como compositora e como contadora de histórias, atividade que me fez chegar ao livro”, completa a autora.



SERVIÇO

Lançamento do livro de Ana de Souza, "Desvelo-me"

Quando: Sábado (15), às 17h

Onde: Livraria da Praça - Praça de Casa Forte, 354, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @livrariadapraca

