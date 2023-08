A- A+

FIM DE SEMANA Livraria do Jardim: atividades literárias e culturais, gratuitas, neste sábado (26) Atividades têm início às 10h e o acesso é gratuito, via inscrição; veja detalhes

Para os amantes da literatura, a Livraria do Jardim - localizada na Boa Vista - estará com atividades culturais e gratuitas neste sábado (26). Interessados em participar devem confirmar presença neste link.



O espaço promove o evento "Livro, Café e Psicologia", às 10h, e o encontro das Floriterárias, às 15h. Na primeira atividade, idealizada pela Neopsicologia do Recife, os participantes vão dispor do bate-papo "Criar Filhos nos Dias Atuais", com a presença de especialistas no assunto.









Já a partir das 15h, o encontro das Floriterárias vai focar na apresentação do livro "A Filha Primitiva", de Vanessa Passos -obra que mergulha os leitores em um universo repleto de mistérios e personagens complexos, levando-os a reflexões profundas sobre a condição humana.

Todos os eventos programados para este sábado na Livraria do Jardim terão entrada gratuita. No entanto, é necessário confirmar a presença através do link do Sympla disponível na bio do Instagram @livrariadojardim. Depois, basta ir à livraria, localizada na Avenida Manoel Borba, nº292, e prestigiar os eventos.

