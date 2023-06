A- A+

DIVERSIDADE Livraria do Jardim celebra Mês do Orgulho LGBTQIA+ com bate-papo aberto ao público Iran Melo, Odailta Alves e Samantha Vallentine participam do evento, que ocorre nesta sexta-feira (30)

A Livraria do Jardim sedia o evento "Palavras de todas as Cores - Vamos falar do orgulho LGBTQIA+", nesta sexta-feira (30), às 16h. O encontro reúne especialistas e ativistas em um bate-papo aberto ao público sobre o tema.

Participam do eventos os palestrantes: Iran Melo, professor de Linguística Queer e Análise Crítica do Discurso da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE); Odailta Alves, escritora, educadora, atriz e ativista dos Direitos Humanos, com ênfase em práticas antirracistas e doutoranda na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); e Samantha Vallentine, presidenta da Nova Associação de Travestis e Pessoas Trans de Pernambuco (Natrape) e graduada em Ciências Sociais pela UFPE.



Os convidados apresentam, durante o evento, obras literárias que servem de referência para a leitura e compreensão da temática LGBTQIA+. Entre os textos selecionados para a ocasião, estão "Pretos Prazeres", de Odailta Alves; "Transfeminismo", de Letícia Nascimento; e "Devassos no Paraíso", de João Silvério Trevisan.

O evento tem entrada gratuita, mas para participar é necessário realizar inscrição prévia através do Sympla.

