A- A+

Lançamento Livraria do Jardim: novo espaço cultural é inaugurado no Centro do Recife Empreendimento eventos como lançamentos de livros, palestras e encontros temáticos

O bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, recebe um novo espaço cultural. O Grupo Varejão do Estudante inaugura oficialmente, nesta terça-feira (4), a sua Livraria do Jardim.

Localizado na Rua Manoel Borba, número 292, o empreendimento funcionará de segunda-feira a sábado, das 8h às 16h. Trata-se de uma área de mais de 3.000m², que integra ainda o Varejão do Estudante, voltado para livros didáticos e material escolar, e o Celeste Café.



A ideia é que o espaço sirva aos amantes de livros, cafés e encontros culturais. Sua programação será voltada para lançamentos de livros, palestras, discussões temáticas e apresentações culturais.

Veja também

Streaming "Invasão Secreta", nova série da Marvel, ganha trailer; confira o vídeo