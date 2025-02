Livraria do Jardim, no Centro do Recife, recebe lançamento de livro neste sábado (15)

A- A+

Neste sábado (15), a Livraria do Jardim, localizada no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, recebe o lançamento do livro "Tudo Sob Controle", da autora Daniele Rangel.

O escrito de Daniele Rangel tem como proposta dispor narrativas leves e bem-humoradas sobre o caos cotidiano que toma conta da vida de uma pessoa durante a maternidade.

Daniele Rangel lança livro "Tudo Sob Controle" | Imagem: Divulgação

O lançamento começa às 10h e terá mediação de Adriana Freitas. Na ocasião, o público terá a oportunidade de entrar em um bate-papo com a autora sobre sua obra e processo criativo.

Serviço:

Lançamento do livro "Tudo sob controle", de Daniele Rangel (Mediação: Adriana Freitas)

Horário: 10h

Data: 15 de fevereiro

Local: Livraria do Jardim

Entrada gratuita

