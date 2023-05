A- A+

Literatura Livraria do Jardim será placo do 1º Sarau das Florliterárias neste sábado (20); saiba mais Evento também contará com feira de artesanato e arrecadação de donativos para mulheres encarceradas

A Livraria do Jardim, localizada no bairro da Boa Vista, será palco do 1º Sarau das Florliterárias neste sábado (20), às 16h. Na ocasião, serão homenageadas as escritoras e poetas Inaldete Pinheiro, Odailta Alves e Cida Pedrosa. O evento é gratuito e aberto ao público mediante inscrição disponível através do Sympla.

O sarau promete uma experiência aconchegante no Jardim da livraria, com direito a café enquanto ouvem as poetas convidadas do Clube de Leitura. Durante a programação, serão recitadas poesias das homenageadas, além de poemas autorais.

Além das atividades literárias, o evento contará com a II Feirinha do Empreendeflor, proporcionando a oportunidade de conhecer e adquirir produtos artesanais e outros itens de interesse cultural. No local, também será realizada uma arrecadação de donativos de higiene pessoal para as mulheres encarceradas assistidas pela Coletiva @libertaelas.

SERVIÇO

1º Sarau das Florliterárias

Quando: Sábado (20), às16h

Onde: Livraria do Jardim, Bairro da Boa Vista

Acesso gratuito mediante inscrição

