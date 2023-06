A- A+

Literatura Livraria Jaqueira promove feira literária com livros a partir de R$ 10; confira a programação Evento ocorre neste sábado (10) e domingo (11), na unidade do Bairro do Recife, e contará com atrações artísticas

A Livraria Jaqueira promove, em sua unidade no Bairro do Recife, neste sábado (10) e domingo (11), a segunda edição da Flijaqueira. A feira literária traz uma variedade de títulos, com preços a partir de R$ 10, além de uma programação cultural para diferentes públicos.

Os livros disponibilizados durante o evento vão desde os principais nas listas dos mais vendidos até obras raras, passando por publicações antigas, novas, mangás e revistas. O objetivo da iniciativa é democratizar o acesso à literatura.

Segundo Carol Peixoto, diretora de marketing da livraria, a ação é mais do que uma simples promoção de livros. Existe um propósito maior, pois entendemos que a Livraria Jaqueira tem um papel social, e através dessa e de outras ações buscamos fomentar a propagação do hábito de leitura", explica.



Durante o evento, ilustradores e artesãos da região vão expor seus produtos e serviços. Os estandes funcionarão durante o horário de expediente da loja, das 11h às 20h.

Além da venda de livros e outros itens, a feira conta com atrações artísticas. No sábado (10), às 16h, a cantora Ilana Ventura faz uma apresentação para o público infantil, na área interna da livraria. Em seguida, às 17h, no auditório, o autor Pedro Vinicio inicia a turnê de lançamento do seu livro, intitulado "Tirando tudo tá tudo bem", publicado pela editora Cobogó.



