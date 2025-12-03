A- A+

LITERATURA Livro "A Arte de Ser Diferente", de Marcela Lira Correia, será lançado no Cabo de Santo Agostinho Publicação voltada para o público infantojuvenil conta história de uma garota que convive com o TDAH

Marcela Lira Correia, escritora, bióloga e farmacêutica pernambucana, prepara o lançamento do seu quinto livro. “A Arte de Ser Diferente” será apresentado ao público em uma tarde de autógrafos neste sábado (6), a partir das 17h, no Palácio da Cultura, no Cabo de Santo Agostinho.

Voltada para o público infantojuvenil, a obra acompanha a personagem Rebecca. Aos 10 anos de idade, a menina é dona de uma mente criativa e um coração cheio de músicas, mas enfrenta desafios por causa do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e por se sentir diferente.

“Repleta de emoção, aprendizado e imaginação, ‘A Arte de Ser Diferente’ é uma celebração da amizade, da acessibilidade e do potencial único que existe em cada criança”, aponta a sinopse do livro, que ganha publicação pelo selo Ventania, da editora Ases da Literatura.



Farmacêutica distrital da Prefeitura do Recife, Marcela Lira Correia atua também como palestrante e educadora na área de saúde e tecnologias do Sistema Único de Saúde (SUS). Além do seu mais novo lançamento, ela é autora de “Doçura Amarga”, “Onde o Sol Toca o Mar”, “Está na Hora de Perder o Controle” e “Quando Eu Me For”.

Serviço:

Lançamento do livro “A Arte de Ser Diferente”, de Marcela Lira Correia

Quando: Neste sábado (6), às 17h

Onde: Palácio da Cultura - Praça Ministro André Cavalcanti, Centro, Cabo de Santo Agostinho

Informações: @marcela.lira.correia (Instagram)

Veja também