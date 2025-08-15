A- A+

cinema Livro "A Potência do Cinema Pernambucano" é lançado no Festival de Cinema de Gramado Após pré-lançamento no Festival de Cannes, obra escrita por Diego Medeiros chega ao Brasil

Com algumas das principais conquistas internacionais para o cinema brasileiro em 2025, o fenômeno do audiovisual de Pernambuco é analisado em “A Potência do Cinema Pernambucano”, novo livro de Diego Medeiros, advogado especializado em direito audiovisual, que terá lançamento durante o Festival de Gramado, no dia 16 de agosto, às 11h, após a coletiva de imprensa de “O Último Azul”.

A obra, que teve pré-lançamento no prestigiado Festival de Cannes, em 2025, chega ao Brasil em evento com a participação de Victor Jucá, fotógrafo de still do livro e de projetos como “Divino Amor”, de Gabriel Mascaro, e “Aquarius” e “Bacurau” e “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho.

Em “A Potência do Cinema Pernambucano”, Diego Medeiros traça uma análise sobre a produção de longas metragens de Pernambuco desde “Baile Perfumado” até o cenário atual de “O Último Azul” e “O Agente Secreto”, considerando fatores históricos, artísticos, culturais, socioeconômicos e políticos que levaram o cinema pernambucano a ser hoje um dos mais fortes e premiados no Brasil e no exterior.

“O cinema pernambucano é de resistência, persistência e pioneirismo e o livro retrata esse ecossistema fértil, expansivo, múltiplo e vencedor de prêmios e reconhecimento — um case de sucesso a ser conhecido e estudado”, afirma Medeiros.



*Com informações da assessoria de imprensa



