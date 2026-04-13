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LITERATURA Livro afirma que Rei Felipe VI, da Espanha, teve caso com cantor Alejandro Sanz "Los novios de Felipe" diz que casamento com rainha Letizia foi celebrado para afastar rumores sobre a sexualidade do rei

Uma nova biografia do Rei Felipe IV, da Espanha, está causando burburinhos mil em toda a Europa. Isso porque ela detalha os casos homoafetivos do monarca antes e durante o casamento com a Rainha Letizia e inclui nomes como o do cantor Alejando Sanz, que fez muito sucesso por aqui com o hit "Corazón Partío", um dos temas da novela "Torre de Babel", de 1998.

Em "Los novios de Felipe" ("Os namorados de Felipe", em tradução livre), escrito pelo jornalista Joaquín Abad, há ainda os nomes do empresário Álvaro Fuster, descrito como o "grande amor" de Felipe desde a juventude, do modelo Pepe Barroso e do cantor iguel Bosé. Nenhum dos citados havia comentado o assunto até o momento.

Joaquín Abad, conhecido por suas controvérsias, afirma que o rei é bissexual, colecionando relações com mulheres também. Mas o casamento com Letizia Ortiz, em 2004, foi parte de estratégia da Casa Real para afastar rumores sobre a vida sexual do real. O jornalista diz ainda que, aqós o nascimento da segunda filha do casal, Sofia, eles passaram a viver em locais separados.

Nenhum dos citados, inclusive do círculo real, comentaram o conteúdo do livro.

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