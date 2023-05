Livro ainda não lançado de Rita Lee já está entre os mais vendidos de plataforma digital

A- A+

A cantora Rita Lee - que morreu aos 75 anos, na segunda-feira (8), em decorrência de um câncer de pulmão - deixou um livro pronto

A obra foi anunciada em março deste ano, já com data de lançamento marcada: 22 de maio. “Rita Lee: Outra autobiografia” está com o selo de mais vendido no site da Amazon, mesmo que ainda se encontre em pré-venda. O valor da obra é de R$ 64,90 no livro físico e R$ 44,90 no formato digital.

A data de lançamento tem um porquê: é o dia da santa Rita de Cássia.

A obra traz à tona os últimos três anos do ícone do rock brasileiro, abordando o período entre a pandemia do novo coronavírus e o diagnóstico de câncer de pulmão, em 2021.

A sinopse do livro traz o seguinte trecho escrito por Rita Lee:



"(...) quando decidi escrever Rita Lee: Uma autobiografia (2016), o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica."

Em 2016, ela lançou o “Rita Lee: Uma autobiografia”, com relatos da sua infância, adolescência, o começo e o fim dos Mutantes.

Nesta parte, a cantora revela sua mágoa com o que considera ter sido uma expulsão.

A obra traz também sua empreitada na carreira solo, seu encontro e casamento com Roberto de Carvalho e seus filhos.

