Livro apresenta pesquisa histórica sobre a crítica teatral no Recife nos séculos 19 e 20

A- A+

Leidson Ferraz lança seu mais novo livro nesta quinta-feira (10), às 19h, no Teatro de Santa Isabel. Em “Ponto de Vista: crítica e cena pernambucana”, o jornalista e historiador traz uma pesquisa histórica sobre a crítica teatral no Recife no século 19 e início do século 20.

A publicação digital é gratuita, com 236 páginas. Durante o evento de lançamento, o autor vai comandar uma palestra onde promete contar e refletir sobre alguns assuntos abordados no livro.

Em sua pesquisa, Leidson percorreu centenas de periódicos, desvelando as primeiras publicações de resenhas críticas voltadas ao teatro nos jornais. A obra está mais centrada na segunda metade do século 19, especialmente após a inauguração do Teatro de Santa Isabel em 18 de maio de 1850.



O livro revela curiosidades, como o estranhamento da crítica e do público recifense com a explosão dos gêneros ligeiros como a opereta, a mágica e o teatro de revista. O projeto foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc (LAB/PE), Governo do Estado de Pernambuco e Governo Federal.

“A intenção é revelar detalhes dos gêneros teatrais daqueles tempos, o formato dos espetáculos, os artistas de maior destaque, a relação que o público mantinha com o palco e como a imprensa reagia a tudo isso”, explica Leidson Ferraz.



Veja também