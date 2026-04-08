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LITERATURA

Roberta Guimarães lança "Árvore da Palavra", no dia 11 de abril, no Museu do Estado

Livro da fotógrafa pernambucana reúne história do projeto sobre a ancestralidade de Pernambuco e da África

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MANGUEIRA EM CIANOTIPIAMANGUEIRA EM CIANOTIPIA - Foto: Divulgação

A fotógrafa pernambucana Roberta Guimarães desenvolveu o projeto “Árvore da Palavra”, com uma série de exposições fotográficas, oficinas, rodas de conversa e, agora, um livro que resgata todo esse trabalho e tem lançamento marcado para o próximo sábado (11), às 15h, no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE).

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O lançamento é seguido da abertura da reedição da exposição fotográfica, no Espaço Cícero Dias, com as imagens que deram origem à publicação. A mostra fica aberta ao público até o dia 3 de maio de 2026.

Com curadoria da pesquisadora Joana D’Arc Lima, "Árvore da Palavra" é bilíngue, reúne mais de 90 páginas e possui cinco pilares editoriais: Tradição e Resistência; Em nome da floresta em pé; Iroko – morada dos ancestrais; O sagrado e os encantados e Memórias, afetos e práticas de criação. 

“Entre a tradição e as novas apropriações, estas árvores resistem como história e como memória”, conta Joana.

O livro apresenta o caminhar do projeto, com informações sobre a sua concepção e execução, bem como uma entrevista com Roberta Guimarães.

A trajetória 
O início do projeto "Árvore da Palavra"  se deu em 2018, quando a fotógrafa começou a ter contato com autores como Antônio Bispo dos Santos, Stefano Mancuso, Davi Kopenawa, Ailton Krenak e Bell Hooks, que tratam da questão ambiental conectada às relações espirituais em várias comunidades. 

A partir daí, passou a fazer o registro de árvores centenárias na Zona da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco, em espaços usados para rituais, momentos de convivência ou celebrações.

Dois anos depois, esteve em três países africanos - Senegal, Benin e Nigéria – com o mesmo desafio: fazer imagens em um cenário de grande riqueza cultural e visual, registrando entidades sagradas na tradição cosmológica dos diversos povos africanos: as árvores.

O resultado dessa investigação deu origem a exposição itinerante “Árvore da Palavra”, composta por imagens exclusivas de baobás, irokos (gameleira branca), umbuzeiros, castanheiras do maranhão e sumaúmas, símbolos sacros seculares no Brasil e África. 

A mostra passou, em Pernambuco, pelo Quilombo Curiquinha dos Negros, em Brejão/Garanhuns (Agreste), em Afogados da Ingazeira (Sertão do Pajeú) e, no Recife, na Arte Plural Galeria (APG). 

Em cada parada, foram realizadas sessões de bate-papo com a artista e oficina de formação em antotipia e fitotipia.

SERVIÇO 
Lançamento do livro “Árvore da Palavra” , da fotógrafa Roberta Guimarães
Com exposição fotográfica
Quando: sábado (11), às 15h
Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças
Acesso gratuito até o dia 03 de maio

*Com informações da assessoria de imprensa 

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